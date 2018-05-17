İrem Derici: Yıldız abla kafamı ısırdı

Popçu İrem Derici önceki gün kahverengi saçlarla girdiği kuaföründen sarışın çıktı. Elinde muz şeklinde bir kalem kutusu, içinde de kalemler vardı.

İngiliz markası 'Charlotte Olympia'ya ait orijinal muz çantaların fiyatı 3 bin TL. Ancak internette aynı çantanın Çin malı çakması 10 TL'ye satılıyor. İrem Derici’nin elindeki de görüldüğü üzere Çin esintileri taşıyor.

KAFASINI ISIRMIŞ

İrem Derici habercilerle sohbet ederken Yıldız Tilbe hakkında bir anısını da anlattı:

'Yıldız Tilbe'nin 'Bin Dereden Su Getirsen' şarkısını okumak istedim. Sordum, başka isteyen yokmuş! Katıldığım bir davette biri arkamdan gelip kafamı ısırdı. Öyle canım yandı ki bağırdım. Bir baktım, Yıldız Tilbe. 'Şarkımı istemişsin, hadi oku bakalım' dedi. Birlikte stüdyoya girdik.''

