İrem Derici'den bomba paylaşım!

Sözcü'den Ömercan Altay'ın haberine göre sosyal medyayı hesabını sık sık kullanan şarkıcı İrem Derici, Instagram hesabından bugün herkesi şaşkına çevirecek bir paylaşımda bulundu. İrem Derici, eski eşi Rıza Esendemir ile 2014 senesinin Eylül ayında evlenmiş ve çift Maldivler‘e balayı tatiline çıkmıştı. İrem Derici, 2016 senesinde boşandığı Rıza Esendemir ile birlikte gittikleri Maldivler tatilinden bir fotoğrafını paylaştı. İrem Derici‘nin yaptığı bu paylaşımda en dikkat çeken detay ise fotoğrafın üzerine mavi ve pembe emojili kalp koyması oldu.

Rıza Esendemir ile beklenmedik bir şekilde ayrılan ve kısa sürede Lider Şahin ile yeni bir beraberlik yaşamaya başlayan İrem Derici‘nin “Bugün arsız arsız TBT yapacağım, kör edeceğim hepinizi” yazıp yaptığı paylaşımı takipçilerini hayli şaşırttı. Derici‘nin bu paylaşımla eski eşine mesaj yollamış olma ihtimali gündeme geldi.

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