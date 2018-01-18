MAGAZİN

İrem Derici'den bomba paylaşım!

MAGAZİN HABERLERİ | 18.01.2018 15:03 | Son Güncelleme 4 saat önce

İrem Derici, ilk evliliğini yaptığı Rıza Esendemir'le balayında Maldivler'de çektirdiği bir fotoğrafını paylaştı. Derici'nin bu paylaşımında dikkat çeken detay ise fotoğrafın üzerine koyduğu iki kalp emojisi oldu.

İrem Derici'den bomba paylaşım!

Sözcü'den Ömercan Altay'ın haberine göre sosyal medyayı hesabını sık sık kullanan şarkıcı İrem Derici, Instagram hesabından bugün herkesi şaşkına çevirecek bir paylaşımda bulundu. İrem Derici, eski eşi Rıza Esendemir ile 2014 senesinin Eylül ayında evlenmiş ve çift Maldivler‘e balayı tatiline çıkmıştı. İrem Derici, 2016 senesinde boşandığı Rıza Esendemir ile birlikte gittikleri Maldivler tatilinden bir fotoğrafını paylaştı. İrem Derici‘nin yaptığı bu paylaşımda en dikkat çeken detay ise fotoğrafın üzerine mavi ve pembe emojili kalp koyması oldu.

irem-derici-den-bomba-paylasim--3308460

Rıza Esendemir ile beklenmedik bir şekilde ayrılan ve kısa sürede Lider Şahin ile yeni bir beraberlik yaşamaya başlayan İrem Derici‘nin “Bugün arsız arsız TBT yapacağım, kör edeceğim hepinizi” yazıp yaptığı paylaşımı takipçilerini hayli şaşırttı. Derici‘nin bu paylaşımla eski eşine mesaj yollamış olma ihtimali gündeme geldi.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER YAŞANDI?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İrem Derici Rıza Esendemir

En Çok Okunan Haberler

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin açıklaması

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin açıklaması

İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

Gümrük Bakanı: Çiftlikbank benzeri 11 şirket var

Gümrük Bakanı: Çiftlikbank benzeri 11 şirket var

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

Antik Mısır'ın 4 bin yıllık gizemi çözüldü

Antik Mısır'ın 4 bin yıllık gizemi çözüldü

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
İrem dericinin özel hayatı umrumuzda bile değil
Diğer Haberler
Tayfun'dan Emrah'a: Seni seviyorum baba! 6 yıl oldu...

Tayfun'dan Emrah'a: Seni seviyorum baba! 6 yıl oldu...

Ayşe Hatun Önal 'melek'i gölgede bıraktı!

Ayşe Hatun Önal 'melek'i gölgede bıraktı!

Bülent Ersoy uçakta olay çıkardı

Bülent Ersoy uçakta olay çıkardı

Seren’e Hande 2 ay yasak

Seren’e Hande 2 ay yasak

Özlem Tekin müziği bıraktı

Özlem Tekin müziği bıraktı

Seda Sayan: 6 kere evlendim, 7.'si çok özel olmalı!

Seda Sayan: 6 kere evlendim, 7.'si çok özel olmalı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.