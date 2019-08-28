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İrem Derici’nin evine gelen hayranına dava açıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 16:13 | Son Güncelleme

Şarkıcı İrem Derici’nin evine çiçekle gelen ve şikayet üzerine gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve serbest bırakıldıktan sonra yeniden Derici’nin evinin önünde görülen Erol K.

Şarkıcı İrem Derici’nin evine çiçekle gelen ve şikayet üzerine gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve serbest bırakıldıktan sonra yeniden Derici’nin evinin önünde görülen Erol K. hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Geçtiğimiz günlerde şarkıcı İrem Derici’ye sosyal medya hesabından taciz mesajları atan ve evinin önüne gelerek, şarkıcıya aşık olduğunu söyleyen Erol K., Derici’nin şikayeti üzerine gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Erol K., serbest bırakılmasının ardından yeniden Derici’nin evinin civarında görüntülendi.

İddianame hazırlandı
Şarkıcı Derici, Erol K., isimli şahsın tekrar evinin etrafında görülmesi nedeniyle sosyal medyadan tepki gösterdi. Yaşanan olayın ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Savcılığı tarafından, Derici’yi taciz ettiği iddia edilen Erol K. hakkında iddianame hazırladı.

Cinsel taciz vurgusu yapıldı
İddianamede, Erol K.’nın Derici’ye 3 Haziran ile 6 Ağustos tarihleri arasında gönderdiği mesajlarda, ‘Günaydın aşkım, seni seviyorum, iyi geceler aşkım’ ifadelerini kullandığı kaydedildi. Erol K.’nın 22 Ağustos’ta Derici’nin evine gittiği ve hizmetlisine ‘İrem Hanıma aşığım’ dediği bilgisi de iddianamede yer aldı. 26 Ağustos’ta Derici’nin evine bir kez daha gittiği ve Derici’nin bu şahıstan şikayetçi olduğunun belirtildiği iddianamede, Erol K.’nın şarkıcı Derici’ye mesaj atması ve evine gitmesi nedeniyle cinsel tacizde bulunduğu vurgulandı.
İddianamede şüpheli Erol K.’nın ‘cinsel taciz’ suçundan 4 ay 15 günden 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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