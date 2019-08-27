İrem Derici’nin evine girmek isteyen şahıs serbest bırakıldı

Şarkıcı İrem Derici’nin evine zorla girmek isteyen Erol K. isimli şahıs, gözaltına alınmasının ardından ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Erol K., ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Attığı mesajlarla şarkıcı İrem Derici’yi rahatsız eden şüpheli Erol K., geçtiğimiz günlerde eline çiçek alıp Derici’nin Harbiye’deki evine gitti. Kapıyı açan hizmetliye Derici’ye aşık olduğunu ve onunla görüşmek istediğini söyleyen şüpheli, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Aynı şüpheli bir süre sonra tekrar elinde çiçekle Derici’nin kapısına gelince, Derici Harbiye Polis Karakolu’na giderek, şüpheliden şikayetçi oldu.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Şarkıcı Derici’nin şikayetinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan Erol K., ifadesi alınmak üzere İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. 33 yaşında olan şüphelinin Kahramanmaraş’ta yaşadığı ve çiftçilik yaptığı öğrenildi. Şüphelinin, İrem Derici’yi görmek için hayvanlarını sattığı ve İstanbul’a geldiği kaydedildi. Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkarılan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından Derici’nin yanına 50 metreden fazla yaklaşmama ve haftada bir kez imza atmak suretiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.