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İrem Helvacıoğlu 20 kilo birden vermiş! Sırrı ise...

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2020 09:49 | Son Güncelleme

Bir dönem ATV ekranlarında yayımlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinin yıldızı İrem Helvacıoğlu'nun fit görüntüsünün sırrı ortaya çıktı.

Helvacıoğlu, uyguladığı diyet ile 20 kilo birden verdiğini itiraf etti.

İrem Helvacıoğlu 20 kilo birden verdi!

Geçtiğimiz sezon yayın hayatına son veren Sen Anlat Karadeniz dizisinde performansı ve fiziğiyle herkesin gözdesi haline gelen oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun sırrı ortaya çıktı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve fit görüntüsüyle herkesi mest eden Helvacıoğlu, bir dönem 20 kilo birden verdiğini söyledi.
Formsante dergisine verdiği röportajda özel hayatına dair samimi açıklamalar yapan İrem Helvacıoğlu, formunu pesketaryen beslenmeye borçlu olduğunu söyledi. Sadece deniz ürünleri yediğini söyleyen güzel oyuncu, ergenliğinde 20 kilo almış ve pesketaryen diyetiyle kilolarından kurtulmuş.
Helvacıoğlu, "Pesketaryen diyetiyle 6 ayda zayıfladım. Balık dışında et yemiyorum. Dedem çiftçiydi ve hayvanlarla büyüdüm. Bağ kurduğum hayvanları yiyemiyorum. Acıkınca su içip erken uyuyorum" dedi.

Peki, pesketaryen diyeti nedir?

Peki, pesketaryen diyeti nedir?
Deniz mahsülleri tüketen ama başka et ürünü yemeyen insanlara 'pesketaryen' denir. Pesketaryen diyet kırmızı ve beyaz et tüketmemek, sebze ağırlıklı beslenmenin yanında balık, peynir ve yumurta da tüketmek olarak tanımlanabilir.

İrem Helvacıoğlu, kimdir?

İrem Helvacıoğlu, kimdir?
İrem Helvacıoğlu, 2 Şubat 1990 yılında Almanya’da dünyaya gelmiştir. Aslen Ankaralı’dır. Uzun yıllar Almanya’da kalmıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır.
İlk olarak Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisi ile izleyici karşısına çıktı. Ardından Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı.
2016’da No:309 dizisinde Pelin Su karakteriyle ekranlara gelen sinema ve dizi oyuncusu İrem Helvacıoğlu, ATV ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Ulaş Tuna Astepe, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman gibi önemli isimlerin yer aldığı Sen Anlat Karadeniz dizisinde, para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla Karadeniz’e sığınan, inatçı ve acısını içinde yaşayan Nefes karakterini canlandırıyor.
İrem Helvacıoğlu, 1.70 metre boyunda, 55 kilo ve Kova burcudur.
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