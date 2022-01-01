İrem Helvacıoğlu aşkını böyle ilan etti! Sevgilisi tanıdık çıktı

İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz yılın eylül ayında sevgilisi Eser Alp'ten ayrılmıştı. Güzel oyuncu, ayrılığın detaylarına ilişkin konuşmak istemezken, "Barışma ihtimaliniz var mı?" sorusuna, "O konulara girmeyelim" yanıtını vermişti.

Bir süredir gurme Yolaç Özcan ile aşk yaşadığı iddia edilen oyuncu, dedikoduları doğruladı. Helvacıoğlu, yeni yılı sevgilisiyle karşıladı.

"HER ANI TARİFSİZ YAŞATTIN"

Yolaç Özcan ile fotoğrafını paylaşan Helvacıoğlu, "Bazen bir an’ı anlatabilmek çok zorlaşır, kelimeleri doğru yerleştiremezsin, kafandakini aktaramazsın. Anlatamadığın her şeyi o fotoğraf karesi anlatır… Her an’ı bana bu kadar güzel ve tarifsiz yaşattığın ve bu yıla bu neşeyle girmemize sebep olduğun için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



