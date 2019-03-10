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İrem Kütük Kütüphanesi’ne hüzünlü açılış

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 12:33 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi, ODTÜ yerleşkesinde trafik kazası sonucu yaşamını yitiren İrem Kütük’ün adını, 100.

İrem Kütük Kütüphanesi’ne hüzünlü açılış

Çankaya Belediyesi, ODTÜ yerleşkesinde trafik kazası sonucu yaşamını yitiren İrem Kütük’ün adını, 100. Yıl Çankaya Evi’nin kütüphanesine verdi. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde gerçekleşen İrem Kütük Kütüphanesi’nin açılışına, İrem’in ailesi de katıldı.
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ODTÜ Psikoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisiyken, ODTÜ yerleşkesinde talihsiz bir kaza sonucu yaşamını yitiren İrem Kütük’ün adının verildiği kütüphanenin açılışını yaptı. 100. Yıl Çankaya Evi’nde bulunan İrem Kütük Kütüphanesi, annesi Saadet Kütük, babası Ali Rıza Kütük ve ablası Elif Gündüz’ün katılımıyla açıldı.
Kütüphane açılışında konuşan Taşdelen, “Belediyecilik insan demek, vefa demek, belediyecilik hatırlamak demek. Bütün topluma hizmet ederken, bu toplumdaki bireyleri tek tek hatırlamak demek” sözleriyle, İrem’in kaybından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
İrem’in, Çankaya Belediyesinin Toplum Gönüllüleri Vakfı ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri ‘Mesleki Kütüphane’ projesinde gönüllü olarak gençlere meslek seçimi desteği verdiğini belirten Taşdelen, “Sevgili İrem adıyla, hatırasıyla onun emek verdiği, sevdiği bu kütüphanede yaşasın istiyorum. Acılar paylaştıkça azalır, sevinçler paylaştıkça çoğalır. Bazı acılar vardır ki ne kadar paylaşırsanız paylaşın azalmaz. Ama en azından buraya geldiğinizde çocukların, gençlerin ders çalıştıklarını göreceksiniz ve İrem’in adını biz burada sonsuza kadar yaşatmış olacağız” diye konuştu.
Kütüphaneyi İrem’in ailesi ile birlikte gezen Alper Taşdelen’e anne Saadet Kütük, “Hepsi birer İrem, İrem daha da çoğaldı. Hepsi İrem gibi gönüllü, yürekli gençler” diyerek kütüphaneye kızının adının verilmesinden dolayı teşekkür etti.

İrem Kütük Kütüphanesi’ne hüzünlü açılış

İrem Kütük Kütüphanesi’ne hüzünlü açılış

İrem Kütük Kütüphanesi’ne hüzünlü açılış

İrem Kütük Kütüphanesi’ne hüzünlü açılış

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