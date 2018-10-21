İrem Sak da bornozlu fotoğrafını paylaştı

İrem Sak'ın banyoda çektirdiği bornozlu fotoğrafı, kısa sürede on binlerce beğeni aldı.
İşte sosyal medya hesabından bornozla fotoğraf paylaşan ünlü isimler:
Bornozlu ünlüler
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İREM SAK
Ünlü oyuncu İrem Sak, bornozlu fotoğrafını 'Maskarayı koklayan kadın' notuyla paylaştı.
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Özge Ulusoy bu fotoğrafı: "Sabah modum" notuyla paylaştı.
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ALEYNA TİLKİ
Aleyna Tilki sosyal medya hesabından bornozla dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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BÜLENT ERSOY
Bülent Ersoy bornozlu halini, "bıcı bıcı yaptım" diyerek videoya almıştı. Sefa Doğanay da Bület Ersoy'un taklidini yaptığı videoyu sosyal medya hesabı üzerinden, "Hala etkisinden çıkamadım? Bir diva parodisi de benden gelsin" sözleriyle paylaşmıştı.
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GÖKSEL
Göksel de, "Elimde olsa yırtardım gölgeni resmine vurmuş bir pazar günü... Ne güzel söylemiş şair" notuyla paylaştı.
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