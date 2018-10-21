MAGAZİN

İrem Sak da bornozlu fotoğrafını paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.10.2018 21:55 | Son Güncelleme

Ünlüler arasında hızla yayılan, bornozlu fotoğraf akımına güzel oyuncu İrem Sak da dahil oldu! Güldür Güldür'den ayrılan İrem Sak, bornozlu fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

İrem Sak'ın banyoda çektirdiği bornozlu fotoğrafı, kısa sürede on binlerce beğeni aldı.

İşte sosyal medya hesabından bornozla fotoğraf paylaşan ünlü isimler:

Bornozlu ünlüler

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İREM SAK

İREM SAK
Ünlü oyuncu İrem Sak, bornozlu fotoğrafını 'Maskarayı koklayan kadın' notuyla paylaştı.
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Özge Ulusoy bu fotoğrafı: "Sabah modum" notuyla paylaştı.
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ALEYNA TİLKİ

ALEYNA TİLKİ
Aleyna Tilki sosyal medya hesabından bornozla dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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BÜLENT ERSOY

BÜLENT ERSOY
Bülent Ersoy bornozlu halini, "bıcı bıcı yaptım" diyerek videoya almıştı. Sefa Doğanay da Bület Ersoy'un taklidini yaptığı videoyu sosyal medya hesabı üzerinden, "Hala etkisinden çıkamadım? Bir diva parodisi de benden gelsin" sözleriyle paylaşmıştı.
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GÖKSEL

GÖKSEL
Göksel de, "Elimde olsa yırtardım gölgeni resmine vurmuş bir pazar günü... Ne güzel söylemiş şair" notuyla paylaştı.
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MİNE TUGAY

MİNE TUGAY
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ÖZGE ULUSOY

ÖZGE ULUSOY
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HÜLYA AVŞAR

HÜLYA AVŞAR
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ŞEYMA SUBAŞI

ŞEYMA SUBAŞI
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BAHAR CANDAN

BAHAR CANDAN
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SERENAY SARIKAYA

SERENAY SARIKAYA
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