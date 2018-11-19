MAGAZİN

İrem Sak 'Her tarafım estetik'

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.11.2018 19:50 | Son Güncelleme

İrem Sak sosyal medyadan kendisine "Doğal ol" diyen bir takipçisine “Doğal olamam her tarafım estetik" yanıtını verdi.

İrem Sak 'Her tarafım estetik'

Komedi dizileri ve filmlerinin sevilen oyuncusu İrem Sak, Cihangir sokaklarında bir gece yarısı “Ben Sivaslıyım, güç bende. Uyanın ulan” diye bağırmış, oyuncunun bu sözleri günlerce konuşulmuştu. Sak bu kez de sosyal medyada bir takipçisiyle yaptığı yazışmayla gündeme geldi.

"HER TARAFIM ESTETİK"
İngilizce bir gönderi paylaşan oyuncuya takipçisi, "Amerikalı'nın Türkçe bir paylaşım yaptığını gördünüz mü? Biraz doğal olun" dedi. İrem Sak'ın cevabı ise oldukça ilginç oldu: “Doğal olamam her tarafım estetik."

irem

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Anahtar Kelimeler:
irem sak estetik

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