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İrem Sak’tan alkışlanacak hareket! SMA’lı bebeğin manevi ablası oldu

08.09.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyuncu İrem Sak, alkışlanacak bir harekete imza attı. Yalan Dünya dizisiyle şöhreti yakalayan ünlü isim, tedavisine destek olduğu Sma Tip 1 hastası Arel bebeğin manevi ablası olarak örnek bir tavır sergiledi.

İrem Sak’tan alkışlanacak hareket! SMA’lı bebeğin manevi ablası oldu

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınla Arel’in tedavisi için gerekli paranın toplanmasına destek olan İrem Sak, Arel bebeğe yardım eli uzattı. Sak yaptığı açıklamada Arel bebek için gerekli olan paranın hala tam olarak toplanamadığını belitti.

"DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ünlü oyuncu şöyle konuştu: “Arel’in tedavisi için gerekli olan tutarın % 66‘sına ulaşıldı. Kalan tutar için de destek olmaya devam edeceğiz. Bu hastalıkla savaşan maalesef birçok bebeğimiz ve ailesi var. Diğer meslektaşlarımız gibi ben de elimden geldiğince yanlarında olmaya çalışıyorum. Dileğim tüm bebeklerimizin sağlığına kavuşması.”

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İrem Sak
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