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İrem Sak'tan dekolte açıklaması: Normal halimi paylaşınca...

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 13:51 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabından paylaştığı kırmızı askılı atletiyle verdiği pozu uzun süre konuşulan oyuncu İrem Sak bu konuya dair sorulan sorulara yanıt verdi.

İrem Sak'tan dekolte açıklaması: Normal halimi paylaşınca...

Son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren oyuncu İrem Sak’tan 'dekolte' açıklaması geldi.

Nişantaşı’ndaki bir kafede buluştuğu bir arkadaşının köpeğini masanın üzerine çıkarıp seven oyuncu, tatilinin son gününü değerlendirdiğini ve ertesi gün sette iş başı yapacağını söyledi.

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İrem Sak, geçen hafta memleketi Sivas’a yaptığı uçak yolculuğu öncesinde çektiği videoyla ilgili olarak konuşup "Şarkının bu kadar tutulması ve buna vesile olmam beni de mutlu etti. Sivas’a arada gidiyorum hemşerilerimle aram iyi çok beğeniyorlar güzel iltifat ve yorumlar alıyorum" dedi.

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"DAHA DEKOLTELİ FOTOĞRAFLARIM VARDI"

Güzel oyuncu, özellikle son dönemde sosyal medya hesabından paylaştığı dekolteli fotoğraflarıyla ilgili bir soru üzerine "Paylaşırken düşünüyorum aslında ama onda pek bir şey yoktu. Dekolteli olarak düşünülüyorsa ondan daha dekolteli fotoğraflar paylaştım ama onlar olay olmadı. Galiba beni hiç böyle görmedikleri için bu kadar çok konuşuldu. Beni hep skeçlerde peruklu falan gördükleri için son zamanlarda normal halimi paylaşınca olay oldu sanırım" ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabındaki yorumları kapatmayı düşünmediğini de sözlerine ekleyen oyuncu "Yorumları kapatmayı tabii ki düşünmüyorum, o zaman sosyal medyayı kullanmanın ne manası kalır" dedi. (Snobmagazin)


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