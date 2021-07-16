İrem Sak’tan radikal karar! Kendi yazıp kendi oynayacak

İnsanlar Alemi ve Yalan Dünya dizilerindeki başarısıyla adını duyuran İrem Sak, son olarak Çukur dizisinde Seren Erdenet olarak hayranlarından övgüler aldı. Başarılı oyuncu çekimleri devam eden dijital dizi Kuş Uçuşu ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

İREM SAK KENDİ YAZIP OYNAYACAK

Artık sadece bir oyuncu olarak sektörde yer almak istemeyen İrem Sak, kendi yazdığı hikayelerle de varlık sergilemek istiyor. Oyuncunun mini bir dijital dizinin senaryosunu yazdığı ortaya çıktı. Dizi Doktoru’nun haberine göre; oyuncu kendi yazdığı, başrolünü de kendisinin oynayacağı "Modern Kadın" kod adlı projesini seyirciyle buluşturmak harekete geçti. Farklı farklı hikâyeleri anlatan 10 bölümlük dijital dizide kadınların dünyası ele alınıyor.

