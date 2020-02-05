MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İrem Sak ve babası alışverişte! İşte İrem Sak'ın babası

İrem Sak ve babası alışverişte! İşte İrem Sak'ın babası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2020 09:33 | Son Güncelleme

Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan İrem Sak geçtiğimiz günlerde babasıyla görüntülendi. Babasının görüntülenmesini pek istemeyen Sak durumdan rahatsız oldu. İşte İrem Sak'ın babası...

İrem Sak ve babası alışverişte! İşte İrem Sak'ın babası

Oyuncu İrem Sak, babası Şemsettin Sak ile birlikte önceki gün bir alışveriş merkezinde bulunan erkek giyim mağazasında objektiflere yansıdı. Mağazada alışveriş yapan İrem Sak babasını basın mensuplarından uzak tutmaya çalıştı.

irem

“Ünlü bir oyuncunun babası olmak nasıl bir duygu?” sorusuna yanıt veren baba Şemsettin Sak “Tabii güzel bir duygu sevilen bir oyuncunun babası olmak çok iyi bir şey” dedi. Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre o sırada gazetecilerin sorularından babasını kaçırmakla uğraşan İrem Sak ise sorulan sorulara yanıt vermek istemedi.

Sak'ın makyajsız hali de gözlerden kaçmadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Makyajsız haliyle şaşırttıMakyajsız haliyle şaşırttı
PARTNER Telefonundaki pozları internete sızınca... Şoke oldular! Telefonundaki pozları internete sızınca... Şoke oldular!
Yataktan paylaştı olay olduYataktan paylaştı olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İrem Sak'ın babası, irem sak, irem sak instagram,

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ'a tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ'a tepki

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı belgelendi! İşte çiftin ilk karesi

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı belgelendi! İşte çiftin ilk karesi

Van'da çığ felaketi: 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Van'da çığ felaketi: 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

ABD'den Türkiye’ye 'İdlib' desteği

ABD'den Türkiye’ye 'İdlib' desteği

Arda Turan Barcelona'ya dönüyor!

Arda Turan Barcelona'ya dönüyor!

Vahşet evi! Tartıştığı eşini satırla katletti

Vahşet evi! Tartıştığı eşini satırla katletti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Aslı Bekiroğlu: Hepinize dava açtım

Aslı Bekiroğlu: Hepinize dava açtım

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Açıklama yaptı

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Açıklama yaptı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil yataktan paylaştı

Yataktan paylaştı olay oldu

Ünlü yönetmen Tunca Yönder hayatını kaybetti

Tunca Yönder hayatını kaybetti

Gamze Özçelik'ten o iddiaya yanıt geldi!

Gamze Özçelik'ten o iddiaya yanıt geldi!

Ahmet Mekin, eşini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı

Usta oyuncunun en acı anı

Gamze Özçelik evini sattı! Afrika'da su kuyuları açtırdı

Gamze Özçelik evini sattı! Afrika'da su kuyuları açtırdı

Merve Özbey'i kızdırdılar: Otur da o gıdığına ağla

Kızdırdılar: Otur da o gıdığına ağla

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.