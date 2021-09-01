MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İrem Sak yattan paylaştı! Yaz onun için bitmedi

İrem Sak yattan paylaştı! Yaz onun için bitmedi

01.09.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da tatil yapan İrem Sak, tatil pozlarına bir yenisini daha ekledi. Yatın üstünde poz veren İrem Sak takipçilerinin dikkatini çekti.

İrem Sak yattan paylaştı! Yaz onun için bitmedi

Herkes yaza veda ederken İrem Sak soluğu Bodrum'da almış ve bikinili pozuyla dikkat çekmişti.

Son olarak Instagram hesabından beyaz bikinisiyle sere serpe yatarken selfie çektiği anları paylaşan İrem Sak'a Reynmen ve Cemal Can Canseven'den yorum gecikmemişti. Ünlü oyuncu şimdi de yatın tepesinde poz verdi.

İrem Sak'ın tatil pozuna Reynmen ve Cemal Can kayıtsız kalmadıİrem Sak'ın tatil pozuna Reynmen ve Cemal Can kayıtsız kalmadı

İrem Sak paylaşımına "Beni buraya getiren bir hikâye var. Anlatabilir miyim? Anlatıyorum. Bu bir hikâye. ya- şöyle- ge- yaşanmış bi hikâye" notunu düştü. İrem Sak'ın bu paylaşımına yorum yağdı.

Ekran Alıntısı

Çoğu takipçisi "Reynmen nerede kaldın?" yorumunda bulundu.

Baz takipçiler ise İrem Sak'a "Yaz bitmemiştir" yorumunu yazdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ferhan Şensoy hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli olduFerhan Şensoy hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu
İnternetten zayıflamak mümkün! Diyetisyeniniz artık evinizdeİnternetten zayıflamak mümkün! Diyetisyeniniz artık evinizde
Şoke eden iddia! "Adada öpüştüğünü duyduğumuz..."Şoke eden iddia! "Adada öpüştüğünü duyduğumuz..."
Anahtar Kelimeler:
İrem Sak Reynmen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Delta alarmı: 2 kat daha ölümcül

Delta alarmı: 2 kat daha ölümcül

İçişleri Bakanlığı'ndan PCR Testi genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan PCR Testi genelgesi

Duvardan akan sıvı korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Duvardan akan sıvı korkunç gerçeği ortaya çıkardı

20 yıllık savaş sona erdi! Biden'dan çarpıcı sözler

20 yıllık savaş sona erdi! Biden'dan çarpıcı sözler

Yeni bir varyant ortaya çıktı! Kabusun adı "C.1.2"

Yeni bir varyant ortaya çıktı! Kabusun adı "C.1.2"

Konsere geç kalan ünlü şarkıcının imdadına zabıta yetişti

Konsere geç kalan ünlü şarkıcının imdadına zabıta yetişti

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Ece Üner'i şoke eden iddia! "Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım"

Ece Üner'i şoke eden iddia! "Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım"

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bir yıl önce evlenmişti! Öğretmen eşine notu olay oldu

Bir yıl önce evlenmişti! Öğretmen eşine notu olay oldu

Neredeyse çıplak denize girdi! Plajda sevgilisinin...

Neredeyse çıplak denize girdi! Plajda sevgilisinin...

Hepsi aynı anda cinsel ilişkiye girdi!

Hepsi aynı anda cinsel ilişkiye girdi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.