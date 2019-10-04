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İrem Su'nun annesi: O bana ev yapacaktı ben ona yaptım

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 13:10 | Son Güncelleme

BURDUR'da trafik kazasında yaşamını yitiren üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya'nın (19) ikinci duruşması Antalya'daki Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi'nde görüldü.

İrem Su'nun annesi: O bana ev yapacaktı ben ona yaptım

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - BURDUR'da trafik kazasında yaşamını yitiren üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya'nın (19) ikinci duruşması Antalya'daki Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi'nde görüldü. Ertelenen duruşma sonrası İrem Su'nun annesi Leyla Akkaya, "Ben depremden çok korkuyorum. Kızım da inşaat mühendisi olup, bana depreme dayanıklı ev yapacaktı. Kaza oldu. Mecbur ona bir yer alınması gerekiyordu. Biz o parayla İrem Su'ya mezar aldık. O bana ev yapacaktı. Ben ona ev yaptım" sözleriyle acısını dile getirdi.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi kavşağında, 13 Mart sabahı meydana gelen kazada, Süleyman Emre Kılınç yönetimindeki 42 DIP 19 plakalı otomobil ile uzman çavuş Emre Esmer yönetimindeki 03 RF 575 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Süleyman Emre Kılınç, yanındaki İrem Su Akkaya ve Beyza Din (19) ile diğer otomobilin sürücüsü Emre Esmer yaralandı. Kaza sonrası kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Isparta'daki özel hastaneye sevk edilen MAKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi İrem Su Akkaya, 1 gün sonra yaşamını yitirdi.
Tedavisinin ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Emre Esmer'in, 1,92 promil alkollü olduğu belirlendi. Kırmızı ışık ihlali yaptığı da öne sürülen Esmer, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Emre Esmer, 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak' suçundan 9 yıl 9 ay hapisle cezalandırdı. Mahkeme heyeti, cezada indirim yapılmasına yer olmadığına hükmetti. Emre Esmer'in sürücü belgesine de 2,5 yıl süreyle el konulmasına karar verildi.
KARAR BÖLGE MAHKEMESİNE TAŞINDI
Emre Esmer'in avukatı ile İrem Su Akkaya'nın ailesi, kararı Antalya'daki Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi'nde görülen ikinci duruşmaya, tutuklu sanık Emre Esmer, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. İrem Su Akkaya'nın ailesi, arkadaşları, Beşiktaş ve Fenerbahçeli taraftarlar ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın alkol promili ve kullandığı aracın hızı gibi dosyada yer alan delillerin yeniden incelenmesini içeren raporların henüz kendilerine ulaşmadığını belirterek, duruşmayı erteledi.
'ADALET İÇİN BURADAYIZ'
Duruşma sonunda, Burdur MAKÜ Öğrenci Toplulukları ile Genç Fenerbahçeliler, üzerinde 'İrem Su İçin Adalet' yazılı pankartlar açtı. Beşiktaş'ı temsilen katılan Çarşı Grubu temsilcileri, üzerinde İrem Su'nun fotoğrafının olduğu 'Adaletsizliğin olduğu her yerde Bir Beşiktaş Atkısı Açan Olacaktır Elbet' yazılı pankartı taşıdı. Çarşı Antalya üyesi Samet Can Arabacı, adalet için burada olduklarını belirterek, "Takım önemli değil. Fenerbahçeli kardeşlerimiz de burada. Herkese teşekkür ediyoruz. İrem Su için adalet istiyoruz" dedi.
'ÇOCUĞUM ŞU AN ALLAH'A EMANET'
İrem Su'nun annesi Leyla Akkaya ise tek çocuğunu kaybetmiş olmanın acısını yaşadığını söyleyerek, şöyle konuştu:
"Anne olmak çok güzel olduğu kadar kötü bir şey. Kaşına, gözüne kurban olduğun evladını büyütüyorsun, sonra da biri gelip alıyor. Anlatacak konuşacak çok şeyim var. Bu cezaların artırılmasını istiyorum. Ayrıca caydırıcı olmasını istiyorum. İrem Su gelmeyecek. Biz bunun farkındayız. İrem Su gideli 6.5 ay, 204 gün oldu. Bu süre içerisinde sadece benim bildiğim, Soma'nın içinde 5 trafik kazası oldu. Bu kazaların failleri serbest. Onlar da suçlu ama hepsi serbest. Biz serbest kalmalarını istemiyoruz. Anne babaların her gün mezar taşına gidip orada oturmaları ve günün yetmemesi çok acı bir şey. Taşını mı yıkarsın, çiçeğini mi sularsın, dua mı okursun, anlatır mısın, ne yapacağını bilemiyorsun. Bir bakmışsınız akşam ezanı okunmuş ve mezarlıktan çıkmak zorunda kalıyorsunuz. Çocuğunu orada toprağın altında bırakıp gitmek hiç kolay bir şey değil. Çocuğum şu an Allah'a emanet."
'EV İÇİN AYIRDIĞIM PARAYLA İREM SU'YA MEZAR ALDIK'
Sanığın duruşmada genç ve hayallerinin olduğunu söylediğine dikkat çeken Leyla Akkaya, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Benim çocuğum da gençti, benim çocuğumun da hayalleri, ümitleri vardı. Ben depremden çok korkuyorum. Kızım da inşaat mühendisi olup, bana depreme dayanıklı ev yapacaktı. Ben de onun için çalışıp para biriktiriyordum. Kaza oldu. Mecbur ona bir yer alınması gerekiyordu. Biz o parayla İrem Su'ya mezar aldık. O bana ev yapacaktı. Ben ona ev yaptım. Hakkım ona helal olsun. Çocuğum da bana hakkını helal etsin. O torunumu getirecekti. Erik ağacı dikip, salıncak kuracaktık. Torunumu sallayacaktım. Erik ağacını yine dikerim. Her yere de dikiyorum. Ama bir torunum olamayacak, salıncakta sallayamayacağım."
Akkaya konuşmasını bitirdikten sonra öğrencilerin tuttuğu ve üzerinde kızının fotoğrafının bulunduğu pankarta sarılarak uzun süre ağladı. Bu sırada, destek için gelen öğrenciler gözyaşlarını tutamadı. Baba Halil Akkaya da eşine sarılarak destek olmaya çalıştı.

FOTOĞRAFLI

İrem Su'nun annesi: O bana ev yapacaktı ben ona yaptımİrem Su'nun annesi: O bana ev yapacaktı ben ona yaptımİrem Su'nun annesi: O bana ev yapacaktı ben ona yaptımİrem Su'nun annesi: O bana ev yapacaktı ben ona yaptım

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