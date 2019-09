İrem Su'nun mezarı çiçek bahçesi gibi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da trafik kazası sonrası yaşamını yitiren üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya'nın (19) mezarını ziyaret edenler çiçek bırakırken, anne ve babası da her gün kızlarının mezar başına geliyor.

Burdur'da 13 Mart günü geçirdiği trafik kazasından bir gün sonra yaşamını yitiren üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya'nın mezarı çiçek bahçesi gibi oldu. İrem Su Akkaya'nın Manisa'nın Soma ilçesindeki mezarını ziyaret edenler çiçek bırakırken, baba Halil Akkaya ve anne Leyla Akkaya da her gün iş yerlerinden çıkınca ilk olarak kızlarını ziyaret ediyor.

Akkaya çifti, "Eve giremiyoruz. Hangi dolabı açsak İrem Su'yu görüyoruz. Hangi kapıyı açsak İrem Su gelecek diye bekliyoruz. Her gün eve gitmeden önce İrem Su'nun mezarını ziyaret ediyoruz. Sadece biz değil tanıdık, tanımadık onlarca insan her gün kızımızın mezarını ziyaret ederek çiçek bırakıyor, dua ediyor. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

FOTOĞRAFLI