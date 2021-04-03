HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İrem’den 100 gündür haber alınamıyor

İrem’den 100 gündür haber alınamıyor

03.04.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’nın Emet ilçesinde 100 gün önce ablasının evinden çıkan İrem Gül’den o günden bu yana haber alınamıyor.Emet Belediyesi’nde çalışan Hakan Gül ile Umahan Gül çiftinin 3 çocuğundan biri olan İrem Gül, 100 gün önce ablasının evinden çıktı, bir daha da kendisinden haber alınamadı.

İrem’den 100 gündür haber alınamıyor

Kütahya’nın Emet ilçesinde 100 gün önce ablasının evinden çıkan İrem Gül’den o günden bu yana haber alınamıyor.
Emet Belediyesi’nde çalışan Hakan Gül ile Umahan Gül çiftinin 3 çocuğundan biri olan İrem Gül, 100 gün önce ablasının evinden çıktı, bir daha da kendisinden haber alınamadı. Gül çiftinin kayıp başvurusu üzerine Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ile Jandarma ve AFAD ekipleri harekete geçti. Kurulan özel ekip genç kızın gidebileceği adreslerde arama yaptı. Ancak herhangi bir ize rastlanmadı. Gül için evinin çevresindeki kırsal alanda da havadan ve karadan arama yapıldı.
Kızlarının hayatından endişe ettiklerini belirten Aile, ’’24 Aralık tarihinden bu tarafa kızımızdan haber alamıyoruz. Canlımı değil mi bilmiyoruz. Emet ilçemizin dağlık alanları ve çevre iller dahil her yerde aramalar yapılıyor. 100 gündür hiç bir haber alamadık. Tek umudumuz kızımıza sağ salim kavuşmak’’ dediler.

İrem’den 100 gündür haber alınamıyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BioNTech aşısıyla ilgili flaş detay: Onlara ikinci doz yapılmayacakBioNTech aşısıyla ilgili flaş detay: Onlara ikinci doz yapılmayacak
Arabayla girilemiyor, torağın 2 metre altında! Arabayla girilemiyor, torağın 2 metre altında!
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diğer Haberler

İstanbul'un göbeğinde! Kadıköy’deki 118 yıllık tarihi köşk harabeye döndü

Kadıköy’deki 118 yıllık tarihi köşk harabeye döndü

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Perşembe gününe dikkat

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Perşembe gününe dikkat

Bayrampaşa'da 4 milyon sahte dolar ele geçirildi

Büyük operasyon! Tam 4 milyon dolar ele geçirildi

Kayınpederinin 'Bıçaklamadım' dediği gelin, göğsünden 4 darbeyle ölmüş

'Bıçaklamadım' dediği gelin, göğsünden 4 darbeyle ölmüş

'Kokoreççiyim' dedi, izin belgesi gösteremeyince ceza yedi

'Kokoreççiyim' dedi, izin belgesi gösteremeyince ceza yedi

İstanbul'da denizdeki çekilme endişelendirdi! Uzman isim açıkladı: Deprem belirtisi mi?

Görenleri deprem korkusu sardı! Flaş açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.