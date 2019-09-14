İrem'in katil zanlısı, saklandığı kulübede yakalandı (2)

TUTUKLANDI\nEski\u015fehir\u2019de, tart\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 \u0130rem Ayranc\u0131\u2019y\u0131 evinde b\u0131\u00e7aklay\u0131p \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc iddias\u0131yla sakland\u0131\u011f\u0131 kul\u00fcbede yakalanarak g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan Afgan \u0130zzetullah E., \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece tutukland\u0131.Olay adam The Sun'a haber olduCeviz a\u011fac\u0131ndan d\u00fc\u015fen ki\u015fi i\u00e7in ekipler seferber oldu\u0130n\u015faat i\u015f\u00e7ileri ile esnaf aras\u0131nda ta\u015f, sopa ve b\u0131\u00e7akl\u0131 kavga: 5 yaral\u0131
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