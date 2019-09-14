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İrem'in katil zanlısı, saklandığı kulübede yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 21:27 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Eskişehir’de, tartıştığı İrem Ayrancı’yı evinde bıçaklayıp öldürdüğü iddiasıyla saklandığı kulübede yakalanarak gözaltına alınan Afgan İzzetullah E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI
Eskişehir’de, tartıştığı İrem Ayrancı’yı evinde bıçaklayıp öldürdüğü iddiasıyla saklandığı kulübede yakalanarak gözaltına alınan Afgan İzzetullah E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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