İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci lüks evinin kapılarını Zeynep Demirel'e açtı! Görenler hayran kaldı

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, 2021 yılında bir süredir birlikte olduğu Gözde Doyran ile görkemli bir düğünle evlendi.

Mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran ünlü çift zaman zaman sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekiyor. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan Kahveci çifti şimdi de lüks evleriyle gündem oldu.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sude Demirel 'Yenge FC' programına bu hafta İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci'yi konuk etti. Gözde Kahveci evinin kapılarını açtı ve özel hayatlarına dair samimi itiraflarda bulundu.

ÜKS EVİNİ GÖRENLER HAYRAN KALDI

Zeynep Demirel'in sunduğu programın bu bölümü sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı. Kahveci ailesinin lüks evini de görenler hayran kaldı.

Gözde Kahveci, büyük bir bahçesi olan evinin salonunu ve çocuk odasını gezdirdi. Salonda açık renk koltuklar, ışıltılı avizeler dikkat çekti. Çocuk odasında ise beyaz ve mavi tonların hakim olduğu görüldü.

YORUM YAĞDI

Programın bu bölümüne 'evleri çok samimi', 'evleri çok güzelmiş', 'yenge gibi yenge', 'sıcak bir ev' gibi yorumlar yapıldı.