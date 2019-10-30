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İrfan Can Kahveci'den Milli Savunma Bakanlığına teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 20:28 | Son Güncelleme

İrfan Can Kahveci'den Milli Savunma Bakanlığına teşekkür

İSTANBUL (AA) - UEFA'nın asker selamı vermesinden dolayı soruşturma başlattığı Medipol Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci, kendisine destek veren Milli Savunma Bakanlığına teşekkür etti.

İrfan Can Kahveci, sosyal medya hesabından Milli Savunma Bakanlığına yanıt olarak yaptığı paylaşımda, "Ayağınıza taş değmesin, Allah sizden razı olsun. Ne mutlu Türküm diyene." ifadelerini kullandı.

UEFA, İrfan Can'ın, UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü haftasında Avusturya'nın Wolfsberger takımıyla yaptığı maçta attığı golün ardından gol sevincindeki asker selamıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından, "İrfan Can Kahveci kardeşimiz, her şutun gol olsun, Mehmetçik'ten sana selam olsun." başlığı altında video paylaşmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
futbol İrfan Can Kahveci Medipol Başakşehir süperlig

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