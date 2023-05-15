İrfan Değirmenci milletvekili seçildi mi? TİP İzmir milletvekili adayı İrfan Değirmenci Meclis'e girdi mi?

TİP milletvekili adayı olanı gazeteci İrfan Değirmenci hakkında son durum merak konusu oldu. Türkiye İşçi Partisi (TİP ) Meclis’teki koltuk sayısını korudu. TİP'in üç milletvekili, Erkan Baş, Sera Kadıgil ve Ahmet Şık yeniden milletvekili seçildi. Birçok kişi internette "İrfan Değirmenci milletvekili seçildi mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte İrfan Değirmenci'ye ilişkin ayrıntılar...
İzmir’de resmi olmayan sonuçlara göre açılan sandık sayısı yayımlandı.
TİP’in İzmir’den aday gösterdiği İrfan Değirmenci gece yarısı sonuçlarına göre TBMM’ye giremedi.
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