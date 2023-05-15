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  4. İrfan Değirmenci milletvekili seçildi mi? TİP İzmir milletvekili adayı İrfan Değirmenci Meclis'e girdi mi?

İrfan Değirmenci milletvekili seçildi mi? TİP İzmir milletvekili adayı İrfan Değirmenci Meclis'e girdi mi?

15.05.2023 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İrfan Değirmenci TİP milletvekili adayı olduğu açıklanmıştı. Türkiye dün 13. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti. Açıklanan sandıklara ve oy oranlarına göre ünlü gazeteciye ilişkin son durum merak konusu oldu. Peki, İrfan Değirmenci milletvekili seçildi mi? TİP İzmir milletvekili adayı İrfan Değirmenci Meclis'e girdi mi?

İrfan Değirmenci milletvekili seçildi mi? TİP İzmir milletvekili adayı İrfan Değirmenci Meclis'e girdi mi?

TİP milletvekili adayı olanı gazeteci İrfan Değirmenci hakkında son durum merak konusu oldu. Türkiye İşçi Partisi (TİP ) Meclis’teki koltuk sayısını korudu. TİP'in üç milletvekili, Erkan Baş, Sera Kadıgil ve Ahmet Şık yeniden milletvekili seçildi. Birçok kişi internette "İrfan Değirmenci milletvekili seçildi mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte İrfan Değirmenci'ye ilişkin ayrıntılar...

İRFAN DEĞİRMENCİ MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ Mİ?

İzmir’de resmi olmayan sonuçlara göre açılan sandık sayısı yayımlandı.

TİP’in İzmir’den aday gösterdiği İrfan Değirmenci gece yarısı sonuçlarına göre TBMM’ye giremedi.

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