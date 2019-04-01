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İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 17:05 | Son Güncelleme

Ünlü gazeteci İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu. Değirmenci, Halk TV ekranlarında akşam haberlerini sunacak.

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

İrfan Değirmenci sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak Halk TV'de akşam haberlerini sunacağını duyurdu. Değirmenci mesajında; "Dostlar bir haberim var size. Bu akşamdan itibaren Halk Tv Ana Haber Bülteni bana emanet. Güveninize layık olmak için yine elimden geleni yapacağım. Söz.
Bu akşam 18’de tarihi dönüşümü ve sandık baharını izlemek üzere Halk Tv ekranına davetlimsiniz" ifadelerini kullandı.


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
işsiz iş bulmuş
Hayırlı uğurlu olsun. Mevlam verdikce veriyor güzel haberler.
Global haber varken??
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