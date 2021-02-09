İrfan Fidan Anayasa Mahkemesi üyesi oldu (İrfan Fidan kimdir?)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi İrfan Fidan’ın yemin törenine katıldı.
Törende konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, "Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını bağlayan üstün hukuk kurallarıdır. Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması, Anayasayı tamamen anlamsız ve işlevsiz hale getirebilir" dedi.
Arslan'ın konuşmasının ardından kürsüye gelen İrfan Fidan yemin ederek, resmen Anayasa Mahkemesi üyesi oldu.