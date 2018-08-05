Irina Shayk-Bradley Cooper çifti gerildi

Rus model Irına Shayk (32) ile sevgilisi aktör Bradley Cooper (42) tatil için İtalya’nın Positano kıyılarını seçti.

Irina Shayk ile Bradley Cooper İtalya'da

1 / 11 İki yıldır birlikte olan top model Irina Shayk ile oyuncu Bradley Cooper, tatil için İtalya'daki Positano'yu seçti.

2 / 11 Aşırı sıcakta serinlemek için iskeleye inen çift, kayalıklardan bol bol denize girdi.

3 / 11 Bir süre birlikte yüzen çift daha sonra güneşlenmek için kıyıya çıktı.

4 / 11 Bir ara uzaktan görüntülendiklerini fark eden Bradley Cooper, fotoğrafçılara el işaretleriyle bundan hoşlanmadığını ifade etti.

5 / 11 ﻿Ancak sonra sevgilisi Shayk ile birlikte denizin ve güneşin keyfini çıkarmaya devam etti.

6 / 11 Yaklaşık iki yıldır birlikte olan Irina Shayk ile Bradley Cooper'ın Lea De Seine Shayk Cooper adını verdikleri 1 yaşında bir kız çocukları bulunuyor.

7 / 11 ÖZEL HAYATI KONUSUNDA HASSAS Rus model Irina Shayk, özel hayatı gizliliğinin kendisi için çok önemli olduğunu dile getirmişti.

8 / 11 32 yaşındaki ünlü model, “Bu yüzden ‘kişisel yaşam’ deniyor. Çünkü bana ait. Bunun hakkında konuşmak zorunda değilim. İşim dışında normal bir insanım ve dışarıda normal insanlar gibi yürümek istiyorum.

9 / 11 Kimsenin işime burnunu sokmasını, hayatım hakkında yorum yapmasını istemiyorum” ifadelerini kullandı.

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