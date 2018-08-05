MAGAZİN

Irina Shayk-Bradley Cooper çifti gerildi

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.08.2018 12:26 | Son Güncelleme

Bir süredir birlikte olan Irina Shayk-Bradley Cooper çifti, kendilerini uzaktan görüntüleyen paparazziler nedeniyle gerilimli anlar yaşadı

Rus model Irına Shayk (32) ile sevgilisi aktör Bradley Cooper (42) tatil için İtalya’nın Positano kıyılarını seçti.

Irina Shayk ile Bradley Cooper İtalya'da

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İki yıldır birlikte olan top model Irina Shayk ile oyuncu Bradley Cooper, tatil için İtalya'daki Positano'yu seçti.
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Aşırı sıcakta serinlemek için iskeleye inen çift, kayalıklardan bol bol denize girdi.
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Bir süre birlikte yüzen çift daha sonra güneşlenmek için kıyıya çıktı.
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Bir ara uzaktan görüntülendiklerini fark eden Bradley Cooper, fotoğrafçılara el işaretleriyle bundan hoşlanmadığını ifade etti.
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﻿Ancak sonra sevgilisi Shayk ile birlikte denizin ve güneşin keyfini çıkarmaya devam etti.
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Yaklaşık iki yıldır birlikte olan Irina Shayk ile Bradley Cooper'ın Lea De Seine Shayk Cooper adını verdikleri 1 yaşında bir kız çocukları bulunuyor.
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ÖZEL HAYATI KONUSUNDA HASSAS

ÖZEL HAYATI KONUSUNDA HASSAS
Rus model Irina Shayk, özel hayatı gizliliğinin kendisi için çok önemli olduğunu dile getirmişti.
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32 yaşındaki ünlü model, “Bu yüzden ‘kişisel yaşam’ deniyor. Çünkü bana ait. Bunun hakkında konuşmak zorunda değilim. İşim dışında normal bir insanım ve dışarıda normal insanlar gibi yürümek istiyorum.
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Kimsenin işime burnunu sokmasını, hayatım hakkında yorum yapmasını istemiyorum” ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
Irina Shayk-Bradley Cooper irina shayk

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