Irina Shayk derin dekoltesiyle büyüledi

The Daily Front Row'un bu yıl altıncı kez düzenlediği moda ödülleri New York'ta düzenlenen törenle kazananlara dağıtıldı.

Gece, moda dünyasının kamera önündeki ve kamera arkasındaki yıldızlarını bir araya getirdi.

Konukların girişi sırasında da pembe halıdan objektiflere bu ilginç görüntüler yansıdı.

Gecenin en çok konuşulan anlarından biri top model Irina Shayk'ın gelişi oldu.

Bir yardımcısının elinden tutarak eşlik ettiği Shayk, sürekli olarak objektiflere gülümsedi.

Modelin kıyafetine uygun renkteki çantasını elinde taşıyan yardımcısının ise fotoğraf çekimi sırasında önüne bakarak mapcup mahcuh gülümsemesi gözlerden kaçmadı.



