Irina Shayk kasığına kadar açık mini elbisesiyle olay oldu! Hem alttan hem üstten dekolte

Irina Shayk, Portekizli milli futbolcu Cristiano Ronaldo ile beş yıllık ilişkisinin 2015’te sone ermesinin ardından ABD’li aktör Bradley Cooper ile aşk yaşamaya başlamıştı. 2019 yılında sevgilisinden ayrılan model şu sıralar kızının babasından yeni bir çocuk daha istemesiyle gündemde.

Kısa süre önce sarmaş dolaş görüntülenen çift aşk yeniden dedirtmişti. İlişkisine dair konuşmayı tercih etmeyen model Shayk son olarak V Magazine için kamera karşısına geçti.

Irina Shayk ilginç makyajının yanı sıra hem göğüs dekoltesi hem de süper minisinin kasığına kadar gelen yırtmacıyla dikkat çekti.

Efsane model profesyonel şekilde pozlara vererek yırtmacıyla hiçbir sorun yaşamadı.



