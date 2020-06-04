Irina Shayk mini şortuyla gezmelerde! Keyfi kaçtı

Ünlü model sokakta fotoğraflarının çekilmesinden hiç hoşlanmadı. Uzun süredir kızı ve annesiyle birlikte koronavirüs nedeniyle sosyal izolasyonda bulunan model Irina Shayk, hem biraz soluklanmak hem de kızını gezdirmek için dışarı çıktı.
Oyuncu Bradley Cooper ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Lea ile birlikte New York'ta görüntülenen Shayk rahat tarzıyla dikkat çekti. Kot şortunun üzerine kareli bir gömlek giyen Irina Shayk, görüntüsünü spor ayakkabılarla tamamladı.
Bir ara 3 yaşındaki kızının oyuncağıyla da ilgilenmek zorunda kaldı. Kızını kucağına alan Shayk, onu fotoğrafçıların görüş alanından çıkarmaya çalıştı.
34 yaşındaki Irina Shayk, görüntülenmekten rahatsız olunca durup, memnuniyetsiz bir yüz ifadesiyle fotoğrafçılara baktı.
Rahat tarzıyla dikkat çekti
Dört yıllık ilişkilerini geçen yıl noktalayan ve kızları Lea’nın velayeti için karşı karşıya kalan Irina Shayk ve Bradley Cooper, ayrılık sonrası ilk kez geçen hafta görüntülenmişti.
Shayk, Cooper’ın New York’taki evine giderken kameralara yakalanmıştı.
‘A STAR IS BORN’ FİLMİ İLİŞKİNİN SONUNU GETİRDİ
Bradley Cooper’ın hem yönettiği hem de başrolü Lady Gaga ile paylaştığı A Star is Born filmi, Irina Shayk ile olan ilişkisinin sonunu getirmişti. İki yıldızın film setinde aşk yaşadığı iddiaları 4 yıllık ilişkiyi bitirdi.
Ayrılık sonrası parçalanmış hissettiğini söyleyen Shayk, “Bence iyi ilişkilerde, kişi kendisinin en iyisini de en kötüsünü de ortaya koyuyor. Bu insan olmanın doğasında var. İki muhteşem insanın çok güzel bir ilişkisi olmayanbilir. Sanırım biz bunu birbirimizde deneyimleyecek kadar şanslıydık” demişti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum