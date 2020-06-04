Irina Shayk mini şortuyla gezmelerde! Keyfi kaçtı

Ünlü model sokakta fotoğraflarının çekilmesinden hiç hoşlanmadı. Uzun süredir kızı ve annesiyle birlikte koronavirüs nedeniyle sosyal izolasyonda bulunan model Irina Shayk, hem biraz soluklanmak hem de kızını gezdirmek için dışarı çıktı.

Oyuncu Bradley Cooper ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Lea ile birlikte New York'ta görüntülenen Shayk rahat tarzıyla dikkat çekti. Kot şortunun üzerine kareli bir gömlek giyen Irina Shayk, görüntüsünü spor ayakkabılarla tamamladı.

Bir ara 3 yaşındaki kızının oyuncağıyla da ilgilenmek zorunda kaldı. Kızını kucağına alan Shayk, onu fotoğrafçıların görüş alanından çıkarmaya çalıştı.

34 yaşındaki Irina Shayk, görüntülenmekten rahatsız olunca durup, memnuniyetsiz bir yüz ifadesiyle fotoğrafçılara baktı.