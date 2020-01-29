Irina Shayk'tan itiraflar! Bradley Cooper ayrılığı hakkında ilk kez konuştu

Moda dünyasının ünlü modellerinden Irina Shayk'tan samimi açıklamalar ve olay olacak itiraflar geldi. Irina Shayk eski eşi Bradley Cooper hakkında da ilk kez konuştu. Bugüne kadar konu hakkında konuşmayan 34 yaşındaki model, ayrılık süreci ve bekar bir anne olmak konusunda da bilinmeyenleri anlattı.

Bradley Cooper ile ayrılığın hakkında konuştu

Podyum dünyasının aranan mankenlerinden Irina Shayk özel hayatına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. İngiliz Vogue dergisinin Şubat sayısına konuk olan 34 yaşındaki isim, özel hayatı, Bradley Cooper ile ilişkisi ve ayrılık süreci hakkında bilinmeyenleri anlattı.

ESKİ EŞİYLE İLGİLİ ŞAŞIRTAN SÖZLER Cooper’dan ayrıldıktan sonra parçalanmış hissettiğini söyleleyen Rus model, Vogue dergisinin İngiliz edisyonuna verdiği röportajda "Bence iyi ilişkilerde, kişi kendisinin en iyisini de en kötüsünü de ortaya koyuyor. Bu insan olmanın doğasında var. İki muhteşem insanın çok güzel bir ilişkisi olmayabilir. Sanırım biz bunu birbirimizde deneyimleyecek kadar şanslıydık" dedi.

Ünlü model, bekar anne olma konusunda da dengeyi bulmanın zor olduğunu söyleyerek, "Bir yandan bekar bir anne olup, diğer yandan çalışan bir kadın olmak çok zor. İnanın bana, bazı sabahlar uyandığımda, ‘Tanrım ne yapacağımı bilmiyorum, paramparça oluyorum’ dediğim günler de oluyor" dedi.

SANKİ YANLIŞ BEDEN... 34 yaşındaki Irina Shayk çocukluğunda hep erkek olması gerektiğine inandığını itiraf etti. Shayk "O dönemde sanki yanlış bedende doğmuşum gibi hissediyorum" diye konuştu.

Irina Shayk kendisine yöneltilen "Ne zaman böyle hissetmeye başladın?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "14 yaşından beri. Babam öldüğünde, artık aileme göz kulak olma sırasının bana geldiğini düşündüm" diye cevap verdi. Shayk "Neden bilmiyorum. Belki de hep bir erkek çocuk isteyen babam yüzünden" diye sözlerini sürdürdü.

Dünyanın en güzel kadınlarından ve en çok kazanan modellerinden biri olan Shayk, yetişme çağındaki bu kafa karışıklığının ise sonradan ortadan kalktığını ve artık kadın olmaktan mutluluk duyduğunu da sözlerine ekledi.

1986 yılında maden işçisi bir baba ile müzik öğretmeni bir annenin kızı olarak dünyaya geldi İrina Shayk. Ya da tam adıyla Irina Valerevna Shaykhlislamova. Henüz 14 yaşındayken, maden işçisi olan babası Valeri, bir akciğer hastalığı nedeniyle hayata veda etti.

Shayk'ın saç rengini aldığı babası Tatar'dı. Shayk koyu renk saçlarını ve ten rengini babasından, açık renk gözlerini ise Rus olan annesi Olga'dan aldığını söylemişti bir röportajında. Babası Valeriy, öldüğünde henüz 40'lı yaşlarının başındaydı. Onun hayata veda etmesinden sonra her şey hem Irina için hem de annesi Olga ve ablası Tatyana için eskisinden de daha zor bir hale geldi. Aile, Sovyet dönemi mimarisini yansıtan yoksul bir apartman dairesinde yaşıyordu.

Irina Shayk, 6 Ocak 1986 tarihinde Rusya'nın Yemanjelinsk kentinde dünyaya geldi. Eğitim hayatının ardından mankenliğe ve modelliğe merak sardı ve bunun üzerine çalıştı. Annesi Olga'nın bir gün tesadüfen gördüğü bir ilan Irina Shayk'ın hayatını değiştiren serüvenin başlangıcı oldu. Olga Şeyhislamova'nın gördüğü bu ilan bir güzellik okuluyla ilgiliydi. Annesi, Irina'yı değil de ablası Tatyana'yı bu okula götürdü. Arada sırada okula ablasının yanına giden Irina ise işte tam da orada keşfedildi.