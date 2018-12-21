Irina Shayk'tan yıllar sonra gelen Ronaldo itirafı

Irina Shayk, Cristiano Ronaldo'dan neden ayrıldı? Yıllardır merak edilen bu soruya seksi model Shayk son noktayı koydu.

2010 yılında tanışan ve gözde çiftler arasında yer alan Cristiano Ronaldo ve Irina Shayk, 2015 yılında ayrılmıştı. Barışacakları konuşulan çift bir daha bir araya gelmedi ve ardından ise Shayk hayatına başka bir ünlü isim ile devam etti.

32 yaşındaki Rus model, Ronaldo'dan ayrıldıktan sonra ünlü aktör Bradley Cooper ile aşk yaşamaya başladı ve bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Ronaldo ise çok sayıda kadınla birlikte olduktan sonra üç çocuk babası daha oldu.

RONALDO ALDATMIŞ!

Shayk ile Cooper'ın mutlu birlikteliği devam etse de Rus modelih Ronaldo'dan ayrılışı bir türlü gündemden düşmemişti.

Irina Syahk, Ronaldo’dan neden ayrıldığını açıkladı. Syahk, “Hakkımızda çok şey yazıldı, çizildi. İşin gerçeği ise Cristiano'nun beni onlarca kadınla aldatmasıydı” dedi.

