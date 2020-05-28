Dört yıllık ilişkilerini geçen yıl noktalayan ve kızları Lea’nın velayeti için karşı karşıya kalan Irina Shayk ve Bradley Cooper, ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi. Shayk, önceki gün, Cooper’ın New York’taki evine giderken kameralara yakalandı.

Birlikte 4 saat geçiren eski aşıklar, dışarıdan sipariş ettikleri kahveler gelince kapıya çıkmak zorunda kaldı. Eski çiftin tekrar buluşması magazin basınını harekete geçirirken, çiftin hayranlarını da heyecanlandırdı.

‘A STAR IS BORN’ FİLMİ İLİŞKİNİN SONUNU GETİRDİ

Bradley Cooper’ın hem yönettiği hem de başrolü Lady Gaga ile paylaştığı A Star is Born filmi, Irina Shayk ile olan ilişkisinin sonunu getirmişti. İki yıldızın film setinde aşk yaşadığı iddiaları 4 yıllık ilişkiyi bitirdi.

Ayrılık sonrası parçalanmış hissettiğini söyleyen Shayk, “Bence iyi ilişkilerde, kişi kendisinin en iyisini de en kötüsünü de ortaya koyuyor. Bu insan olmanın doğasında var. İki muhteşem insanın çok güzel bir ilişkisi olmayanbilir. Sanırım biz bunu birbirimizde deneyimleyecek kadar şanslıydık” demişti.

