MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Irina Shayk ve Bradley Cooper ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi

Irina Shayk ve Bradley Cooper ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 15:27 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl 4 yıllık birlikteliklerini noktalayan Irina Shayk ve Bradley Cooper, ayrılık sonrası ilk kez beraber görüntülendi. Irina Shayk'ın gergin halleri dikkat çekti.

Dört yıllık ilişkilerini geçen yıl noktalayan ve kızları Lea’nın velayeti için karşı karşıya kalan Irina Shayk ve Bradley Cooper, ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi. Shayk, önceki gün, Cooper’ın New York’taki evine giderken kameralara yakalandı.

Birlikte 4 saat geçiren eski aşıklar, dışarıdan sipariş ettikleri kahveler gelince kapıya çıkmak zorunda kaldı. Eski çiftin tekrar buluşması magazin basınını harekete geçirirken, çiftin hayranlarını da heyecanlandırdı.

‘A STAR IS BORN’ FİLMİ İLİŞKİNİN SONUNU GETİRDİ

Bradley Cooper’ın hem yönettiği hem de başrolü Lady Gaga ile paylaştığı A Star is Born filmi, Irina Shayk ile olan ilişkisinin sonunu getirmişti. İki yıldızın film setinde aşk yaşadığı iddiaları 4 yıllık ilişkiyi bitirdi.

Ayrılık sonrası parçalanmış hissettiğini söyleyen Shayk, “Bence iyi ilişkilerde, kişi kendisinin en iyisini de en kötüsünü de ortaya koyuyor. Bu insan olmanın doğasında var. İki muhteşem insanın çok güzel bir ilişkisi olmayanbilir. Sanırım biz bunu birbirimizde deneyimleyecek kadar şanslıydık” demişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Vallahi beni alan yaşadı' 'Vallahi beni alan yaşadı'
'Arda Turan'a aşıktım''Arda Turan'a aşıktım'
Soyunmasıyla olay olmuştu! Ortaya çıktıSoyunmasıyla olay olmuştu! Ortaya çıktı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Koronavirüs ilacı' diyerek içmişti! Yeni açıklama

'Koronavirüs ilacı' diyerek içmişti! Yeni açıklama

Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Kritik toplantı başladı

Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Kritik toplantı başladı

Korkutan haberler geliyor! Her yerde ölümler azalırken...

Korkutan haberler geliyor! Her yerde ölümler azalırken...

Gece yarısı çok önemli açıklamalar: Kamuoyuyla paylaşılacak

Gece yarısı çok önemli açıklamalar: Kamuoyuyla paylaşılacak

Merkel'den tüm dünyayı tedirgin eden sözler

Merkel'den tüm dünyayı tedirgin eden sözler

Türkiye'ye göktaşı mı düştü? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor

Türkiye'ye göktaşı mı düştü? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Nesrin Cavadzade süper minisiyle temizlik yaptı

Nesrin Cavadzade süper minisiyle temizlik yaptı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

'Yardım için Kızılay'a başvurdum' diyen eski eşten sonra nişanlıdan flaş açıklama

'Yardım için Kızılay'a başvurdum' diyen eski eşten sonra nişanlıdan flaş açıklama

'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum'

'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadir Doğulu'dan kamp anısı! 'Kadın ticareti yapılıyor ve biz oradayız'

'Kadın ticareti yapılıyor ve biz oradayız'

Bahar Şahin: Küçükken Arda Turan'a aşıktım

'Arda Turan'a aşıktım'

Canlı yayında göğüsleri görünen Amanda Holden'dan itiraf: Bilerek yaptım

Canlı yayında göğüsleri açılmıştı! Bomba itiraf

Esra Erol'dan bomba itiraflar! Karnımdaki bebeği kaybetmek...

Bomba itiraf! 'Karnımdaki bebeği kaybetmek...'

7 aylık hamile olan Ebru Şancı: İki çocuk daha istiyorum!

Üçüncü çocuğuna hamile olan Şancı'dan samimi itiraf

Caner Erkin Şükran Ovalı'nın kapısında yatmış!

Aşk itiraf! 'Kapısında yattım'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.