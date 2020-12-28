İris çiçeği özellikleri ve faydaları nelerdir?

Yağ, parfüm, dekorasyon ve çok farklı alanlarda hayatımıza güzellik katan İris çiçeğinin tarihi, yunan mitolojisine kadar uzanmaktadır. Dünyada en çok mavi rengiyle bilinir ve uzun ömürlü oluşundan ötürü çok tercih edilir. İris çiçeği hakkında merak ettiğiniz tüm soruları sizler için araştırdık. İRİS ÇİÇEĞİNİN ANLAMI İris çiçeği Grek tanrıçası olarak da adlandırılır. Çok farklı renklerde olduğundan Yunan dilinde "gökkuşağı" olarak bilinir. Latincede ise çiçeğin cennetten geldiğine inanıldığı ve eşsiz kokusundan ötürü “cennetin gözü” olarak isimlendirilmiştir. İris çiçeğinin renklerinin göz bebeğine yani irise benzemesinden dolayı genel olarak bu isimle tanımlanmıştır. İRİS ÇİÇEĞİ VE HİKAYESİ Yunan mitolojisinde hikayelerin çoğunun çiçeklerle bir bağlantısı bulunmaktadır. Çiçeklerin çok güzel olması onlara derin anlamlar yüklenmesine ve hikayelere konu olmalarına neden olmuştur. Yunan mitolojisinde bu tarz hikayeler çok popülerdir. Fakat sadece Yunan mitolojisinde değil çeşitli uygarlıklar bu tarz hikayeler oluşturarak çiçeklerin efsanevi güzelliklerini dillendirmiştir.

Biraz da İris çiçeğinin mitolojik hikayesine değinelim. İris tanrıçası Okeaonos’ un soyundan gelmektedir. Okeaonos, ilk titandır ve tanrı olarak da tüm akarsuların babası olarak bilinir. Zeus, İris’ e yerle gök arasında iletişim sağlamak ve bu iki ayrı dünya arasındaki bilgi alışverişi açısından uzaklıkları yakınlaştırmak amacıyla görev vermiştir. İris bu görevini yaparken gökkuşağını kullanmaktadır. Şöyle ki yeryüzüne haber getireceği zaman gökkuşağını takip ederek yeryüzüne inmektedir. İris’in taşıdığı tüm haberler güzel ve mutlu edici haberlerdir. Mutlu haberler taşımasından ve gökkuşağı ile yeryüzüne inmesinden dolayı gökkuşağı çiçeği olarak bilinmesinin sebebidir. Ayrıca bu tanrıçanın kadınların ruhlarını alıp yeraltına götürdüğü gibi bir inanç vardır. Fakat bu kadar iyi tasvir edilen bir tanrıçanın üstelik mitolojilerde yeraltı kötü olarak tasvir edilmesinden dolayı bu bilginin doğru olması pek olanaklı gözükmemektedir. İRİS ÇİÇEĞİNİN ÖZELLİKLERİ İris çiçeği yağı dünyada bilinen ve parfüm sektöründe en çok kullanılan bitkilerden biridir. Süsen olarak da adlandırılan çiçeğin özellikle mavi renkli olanlarından elde edilen yağ, dünyada parfüm gurmelerinin en çok tercih ettikleri esanslar arasındadır. İris çiçeği parfümü, oda kokuları ve bir çok alanda kullanılan çiçeğin özellikleri ise şunlardır: