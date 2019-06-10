Irk Ayrımından Sınıf Ayrımına Güney Afrika

1948 yılında resmen yürürlüğe giren ve ‘’apartheid’’ olarak adlandırılan ırk ayrımcılığı, 1994 yılında resmen kaldırıldı. Uzun yıllar beyazların yönetiminde olan Güney Afrika, beyaz azınlık dışında kalanların vatandaşlık hizmetlerinden, devletin sağladığı sağlık ve eğitim hizmetleri gibi sosyal hizmetlerden daha az yararlanmaları gibi ırkçı uygulamalara sahne oldu. Afrika Ulusal Kongresi Lideri Nelson Mandela’nın 1990’da cezaevinden serbest bırakılmasıyla başlayan değişim süreci, 1994’te devlet başkanı seçilmesiyle hız kazandı.

Aradan geçen 25 yılda ırkçılık büyük ölçüde tarih oldu ancak bu kez siyahların ekonomik sorunları ön plana çıkmaya başladı. Dünya’daki çatışmaların sonlandırılması üzerine çalışmalar yapan Londra merkezli Demokratik Gelişim Enstitüsü DPI’ın Johannesburg’da düzenlediği toplantıda, Güney Afrika’da yaşananlar masaya yatırıldı. Türkiye’den akademisyen, sanatçı, gazeteci ve yazarların katıldığı toplantıda, Güney Afrika’dan da sürecin tanıkları da yer aldı.

Bunlardan biri de Ulusal Parti Hükümeti Baş Müzakerecisi olarak Roelf Meyer’di. Meyer, Güney Afrika ihtilafının çözümüyle yakından ilgilendi. Afrika Ulusal Kongresi Baş Müzakerecisi ve mevkidaşı Cyril Ramaphosa ile birlikte, “apartheid” olarak adlandırılan ayrımcılık döneminin sonunu müzakere etti ve 1994’te Güney Afrika’daki ilk demokratik seçimlerin önünü açmaya yardımcı oldu.