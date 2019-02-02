'Irkçı' Fotoğraf Yayınlamakla Suçlanan Valinin İstifası İsteniyor

30 yıl önce okuduğu tıp fakültesinin yıllığında ortaya çıkan ırkçı fotoğrafı nedeniyle Virginia eyaleti valisi Ralph Northam’a istifa baskıları artıyor.
1984 yılında mezun olduğu tıp fakültesinin yıllığında yer alan ırkçı ve aşağılayıcı olduğu ifade edilen fotoğrafı nedeniyle özür diledi. Yayınladığı video mesajda Northam, o fotoğrafın kendisinin bugünkü düşüncelerini yansıtmadığını söyledi. Northam, “Eski kararlarımı ve yaptıklarımın o zaman ve bugün insanlara verdiği zararı geri alamam. Ama eskiden yaptıklarımın sorumluluğunu kabul ediyorum. Yeniden güveninizi kazanabilmek için çok çalışmaya hazırım” şeklinde bir açıklama yaptı.
Yıllıkta yer alan fotoğrafta yüzü siyaha boyanmış bir kişi ve yanında Ku Klux Klan kıyafeti giymiş bir başka kişi daha görülüyor. Vali Ralph Northam fotoğraftaki kişilerden birinin kendisi olduğunu kabul etti, ancak hangisi olduğunu söylemedi.
Temsilciler Meclisi ve Virginia eyaleti meclisinin siyah üyeleri valiye istifa çağrısında bulundu.
Kongre Siyahi Üyeler Grubu, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Ralph Northam’ın bu ırkçı hareketini kabul etmesi 30 yıl aldı. Özür yeterli değil. Vali istifa etmek zorunda” denildi.
Benzer şekilde Virginia Eyalet Meclisi Siyahi Üyeler Grubu da Twitter hesabından yayınladığı mesajda, “Bizlere kattığı her şey için teşekkür ederiz. Ancak bugün ortaya çıkanlar kendisinin artık valilik görevini sürdüremeyeceğini net olarak ortaya koyuyor. Kendisinin istifa etme zamanı gelmiştir böylece Virginia yeniden düzelmeye başlayabilir.” ifadeleri yer aldı.
2020 başkanlık yarışı için aday olduğunu açıklayan Kamala Harris de kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Liderler daha yüksek standartlarda olmalı. Irkçılığın lekesine devletin koridorlarında yer olmamalı. Virginia Valisi istifa etmeli ve böylece kamuoyu yeniden toparlanabilir ve birlikte ilerleyebilir.” dedi.
Bir başka başkan aday adayı Senatör Corey Booker da, “Bu görüntüler yüzyıllarca devam eden ırkçı şiddeti, öfke ve acıları yeniden canlandırıyor ve Vali Northam bu görevi sürdürebileceği yönünde tüm güveni sildi. Seçilmiş yetkililerden daha fazlasını beklemeliyiz ve vali istifa etmelidir” diye yazdı.
Diğer başkan aday adayları Julian Castro, Elizabeth Warren ve Kirsten Gillibrand de Vali Northam’a istifa etmesi çağrısında bulundu.
Eğer Vali Northam istifa ederse onun yerine Afrika kökenli Amerikalı olan Vali Yardımcısı Justin Fairfax görevi üstlenecek.
Geçtiğimiz hafta da Florida eyaleti yetkililerinden birinin 2005 yılında çekilmiş, yüzünü siyaha boyamış ve Katrina Kasırgası mağduru bir siyahiyi taklit ettiği cadılar bayramı fotoğrafı ortaya çıkmış ve yetkili istifa etmişti.
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