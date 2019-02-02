'Irkçı' Fotoğraf Yayınlamakla Suçlanan Valinin İstifası İsteniyor

30 yıl önce okuduğu tıp fakültesinin yıllığında ortaya çıkan ırkçı fotoğrafı nedeniyle Virginia eyaleti valisi Ralph Northam’a istifa baskıları artıyor.

1984 yılında mezun olduğu tıp fakültesinin yıllığında yer alan ırkçı ve aşağılayıcı olduğu ifade edilen fotoğrafı nedeniyle özür diledi. Yayınladığı video mesajda Northam, o fotoğrafın kendisinin bugünkü düşüncelerini yansıtmadığını söyledi. Northam, “Eski kararlarımı ve yaptıklarımın o zaman ve bugün insanlara verdiği zararı geri alamam. Ama eskiden yaptıklarımın sorumluluğunu kabul ediyorum. Yeniden güveninizi kazanabilmek için çok çalışmaya hazırım” şeklinde bir açıklama yaptı.

Yıllıkta yer alan fotoğrafta yüzü siyaha boyanmış bir kişi ve yanında Ku Klux Klan kıyafeti giymiş bir başka kişi daha görülüyor. Vali Ralph Northam fotoğraftaki kişilerden birinin kendisi olduğunu kabul etti, ancak hangisi olduğunu söylemedi.

Temsilciler Meclisi ve Virginia eyaleti meclisinin siyah üyeleri valiye istifa çağrısında bulundu.

Kongre Siyahi Üyeler Grubu, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Ralph Northam’ın bu ırkçı hareketini kabul etmesi 30 yıl aldı. Özür yeterli değil. Vali istifa etmek zorunda” denildi.