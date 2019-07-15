Irkçı Mesaj Paylaşmakla Suçlanan Trump Geri Adım Atmadı 

Başkan Trump’ın Kongre’nin dört kadın üyesine, “Geldiğiniz ülkeye geri dönün’’ çağrısı yapmasına tepkiler sürüyor. Twitter mesajlarının arkasında turan Trump, ırkçılık yapmadığını savundu ve Kongre üyelerinden özür dilemedi. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise Trump’ı kınayan bir tasarıyı oylamaya hazırlandıklarını açıkladı.

Trump Pazartesi günü yaptığı açıklamada İsrail’le ve kendisiyle ilgili yorumlarından dolayı özür dilemesi gerekenin bu Kongre üyeleri olduğunu söyledi.

Trump mesajında “Ne zaman radikal solcu Kongre üyeleri ülkemizden, İsrail halkından ve hatta başkanlık ofisinden kullandıkları yanlış dil ve sarf ettikleri korkunç sözler için özür dileyecek? Çok kişi onlara korkunç ve iğrenç eylemlerinden dolayı öfkeli” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray da Başkan Trump’ın Demokratlar’ın ırkçılıkla suçladığı ifadeler kullandığı Twitter mesajlarını savundu. Başkan Yardımcısı Mike Pence’in genel sekreteri Marc Short, Trump’ın hedef aldığı kişinin İsrail’le ilgili yorumlarından dolayı Minnesota temsilcisi İlhan Omar olduğunu söyledi ve Başkan’ın ırkçılık yapmak gibi bir niyeti olduğunu sanmadığını sözlerine ekledi.