Irkçı Mesaj Paylaşmakla Suçlanan Trump Geri Adım Atmadı 

Başkan Trump’ın Kongre’nin dört kadın üyesine, “Geldiğiniz ülkeye geri dönün’’ çağrısı yapmasına tepkiler sürüyor. Twitter mesajlarının arkasında turan Trump, ırkçılık yapmadığını savundu ve Kongre üyelerinden özür dilemedi. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise Trump’ı kınayan bir tasarıyı oylamaya hazırlandıklarını açıkladı.
Trump Pazartesi günü yaptığı açıklamada İsrail’le ve kendisiyle ilgili yorumlarından dolayı özür dilemesi gerekenin bu Kongre üyeleri olduğunu söyledi.
Trump mesajında “Ne zaman radikal solcu Kongre üyeleri ülkemizden, İsrail halkından ve hatta başkanlık ofisinden kullandıkları yanlış dil ve sarf ettikleri korkunç sözler için özür dileyecek? Çok kişi onlara korkunç ve iğrenç eylemlerinden dolayı öfkeli” ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray da Başkan Trump’ın Demokratlar’ın ırkçılıkla suçladığı ifadeler kullandığı Twitter mesajlarını savundu. Başkan Yardımcısı Mike Pence’in genel sekreteri Marc Short, Trump’ın hedef aldığı kişinin İsrail’le ilgili yorumlarından dolayı Minnesota temsilcisi İlhan Omar olduğunu söyledi ve Başkan’ın ırkçılık yapmak gibi bir niyeti olduğunu sanmadığını sözlerine ekledi.
Omar, Kongre üyelerinin İsrail’i para için desteklediği şeklindeki yorumunun ardından Kongre’deki her iki partinin temsilcileri tarafından da eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Michigan temsilcisi Rachida Tlaib ise başkan için bir küfür kullanmış ve başkanın görevden azledileceğini öne sürmüştü.
Temsilciler Meclisi'nde kınama oylaması planlanıyor
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de, Trump’ı kınayan bir tasarıyı oylamaya hazırlandıklarını bildirdi.
Pelosi Pazartesi günü yaptığı açıklamada Trump’ın Kongre üyeleri hakkında kullandığı utanç verici söylem konusunda kendi düşük standartlarının da ötesine geçtiğini belirtti.
Pelosi her iki partiden Kongre üyelerine tasarıyı desteklemeleri çağrısı yaptı. Tasarıda eski başkanlardan Ronald Regan’ın başkan olarak yaptığı son konuşmadan da bir alıntı olacağı belirtildi. Bu konuşmada Reagan, göçmenlere teşekkür ediyordu ve ABD’nin yeni Amerikalılar’a kapıyı kapatması halinde dünyadaki lider konumunun sona ereceğini söylüyordu.
Başkan Trump’ın Twitter’dan hedef aldığı Kongre üyelerinin Alexandria Ocasio Cortez, Rashida Tlaib ve Ayanna Pressley’le İlhan Ömer olduğu sanılıyor. Ömer çocukken Amerika’ya gelmiş bir isim. Diğer Kongre üyeleri ise Amerika’da doğdu büyüdü. Yani dört isim de ABD vatandaşı.
Twitter mesajında kadın Kongre üyelerinin kendisini ve Amerika’yı "alçakça" eleştirdiklerini kaydeden Trump, "Aslen hükümetleri tam bir felaket olan ülkelerden gelen ilerici Demokratların ABD halkına sert şekilde hükümetimizin nasıl yönetilmesi gerektiğini söylediklerini görmek çok ilginç" demişti.
Trump, bu Kongre üyelerine “geldikleri yere dönüp oralardaki bozuk sistemi düzeltmeleri” çağrısı yapmış ve "Sonra geri gelin ve nasıl yapıldığını gösterin" diye yazmıştı.
Trump, “Bu yerlerin korkunç derecede sizin yardımınıza ihtiyacı var. Eminim Nancy Pelosi seyahat ayarlamalarınızı hızlıca yapar” ifadelerini kullanmıştı.
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