Irkçı Rus Örgüt Nasıl Dünyaya Yayılıyor?

Terörle mücadele uzmanları, merkezi Rusya’nın Saint Petersburg kentinde bulunan ırkçı Rus İmparatorluk Hareketi’nin (RIM), Neo-Nazi ve beyazların üstünlüğünü savunan diğer ırkçı gruplar gibi uluslararası ağlar kurarak Rusya dışına yayıldığı uyarısı yapıyor.

Yahudilik ve eşcinsellik karşısı söylemler

Aşırı milliyetçi bir ideoloji benimseyen RIM, Rusya’nın çarlık dönemini geri getirmeyi hedefliyor. Grup, Internet üzerinden yaydığı Yahudilik ve eşcinsellik karşıtı söylemleriyle tanınıyor.

ABD yönetimi geçen ay, grubu terör örgütü ilan ederek, Stanislav Anatolyeviç Vorobyev, Denis Valliulloviç Gariyev and Nikolay Nikolayeviç Trushkalov adlı liderlerini küresel teröristler listesine aldı. Böylece ilk kez beyazların üstünlüğünü savunan ırkçı bir grup terör örgütü olarak nitelendi.

"İsveç'teki terör saldırılarının zanlıları eğitmiş olabilirler"

Merkezi California’da bulunan Middleburg Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü’ne bağlı Terör, Aşırıcılık ve Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Jason Blazakis, “Rus İmparatorluk Hareketi büyük olasılıkla binlerce üyesi olan ve İsveç’teki terör saldırılarını düzenlemeleri için iki kişiyi eğiten bir örgüt” dedi.