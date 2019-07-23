Irkçı saldırıya tepkiler artıyor

Bir diğer açıklama da Almanya’nın Avrupa’dan Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth’dan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Roth, “Almanya’da ırkçılığın yaygınlaştığı” uyarısında bulundu.

“Nefretin kışkırtılması şiddete, nefret de bir noktada cinayete yol açıyor. Bunu kabul etmemeli, kabullenmemeliyiz. Irkçılık ve aşırı sağ ile kararlı mücadele şart.”

Almanya’nın Göç, Mülteciler ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, “Almanya’nın ortasında Eritreli bir adama silahla saldırılıyor” ifadelerine yer vererek şunları kaydetti:

Siyasiler, yaygınlaştığı uyarısında bulundukları aşırı sağ ve ırkçılıkla mücadele çağrısı yaptı.Almanya’nın Hessen eyaletinde yabancı düşmanı bir saldırganın sokakta Eritreli bir genci silahla vurup ağır yaralamasının ardından tepkiler büyüyor.

Roth paylaşımında, “Wächtersbach’ta bir insanı hedef alan korkunç kurşunlar, korkmadan farklı olabileceğimiz bir toplumun düşmanlarına karşı yürüttüğümüz mücadelemizde daha yüksek sesli, daha kararlı ve daha cesur olmamızı gerekli kılıyor” çağrısını yaptı.

Sosyal Demokrat Parti Genel Sekreteri Lars Klingbell ise, aşırı sağcıların Almanya için gerçek bir tehdit oluşturduğunu söyledi, Wächtersbach saldırısının bunun bir kanıtı olduğunu kaydetti.

Muhalefet AfD'yi sorumlu tuttu

Muhalefetteki siyasi partilerden de çağrılar yükseldi. Yeşiller Partili Cem Özdemir, toplumun her kesiminde ırkçılık ve aşırı sağa karşı özgürlüğün aktif olarak savunulması gerektiğini savundu. Hessen Eyaleti’nin Sol Partili Milletvekili Achim Kessler ise silahlı saldırı girişiminden Almanya için Alternatif Partisi’ni (AfD) sorumlu tuttu, “AfD’nin parlamentolarda ve dışardaki nefret söylemleri aşırı sağcı terörü besliyor” açıklamasını yaptı.

Türk toplumundan “kayıtsızlık” tepkisi

Almanya Türk Toplumu (TGD) da saldırıya tepki gösterdi. TGD’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, siyasi ve basın çevrelerinde, saldırı karşısında sessiz kalanlar olduğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: