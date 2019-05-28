HABER

Irkçı siyasetçi Kur’an-ı Kerimi yırttı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 12:09 | Son Güncelleme

Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de seçim çalışması yapan Önce Finlandiya Partisi Başkanı Marco De Wit’in Kur’an-ı Kerim’i yırtması diğer Finlandiyalıların tepkisini çekti.Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de Avrupa Parlamentosu seçimleri için seçim propagandası yapan Önce Finlandiya Partisi Başkanı Marco De Wit, Kur’an-ı Kerim yırtıp dini değerlere sözlü hakaret etti.

Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de seçim çalışması yapan Önce Finlandiya Partisi Başkanı Marco De Wit’in Kur’an-ı Kerim’i yırtması diğer Finlandiyalıların tepkisini çekti.
Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de Avrupa Parlamentosu seçimleri için seçim propagandası yapan Önce Finlandiya Partisi Başkanı Marco De Wit, Kur’an-ı Kerim yırtıp dini değerlere sözlü hakaret etti. Wit’in Kur’an-ı Kerim’i yırtmasına tepki gösteren bir grup Finlandiyalı genç, sözlü uyarıda bulunarak provokasyon yapmayı bırakmasını istedi. Avrupa Birliği ve İslam karşıtı sözlerine karşı Wit’in seçim çadırının etrafına toplanan gençler, polisi müdahaleye çağırdı ancak olay yerindeki polis olanlara göz yummayı tercih etti.
Wit’in seçim çadırında bulunan diğer bir Kur’an-ı Kerim’i almaya yeltenen bir genç ise İslam karşıtları tarafından engellenip tartaklandı. Darp edilen gencin arkadaşı ise müdahale ederek arkadaşını olay yerinden uzaklaştı. Polisin elleri cebinde olayı izlemesine ise gençler tekrar tepki gösterdi.
Yahudi düşmanlığıyla da tanınan Marco De Wit, Yahudilerin önünde Tevrat yırtmıştı.

Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...
Takla atan otomobildeki baba öldü, oğlu yaralıTakla atan otomobildeki baba öldü, oğlu yaralı
PKK hedefleri, Derecik'ten ateş destek vasıtaları ile vuruluyorPKK hedefleri, Derecik'ten ateş destek vasıtaları ile vuruluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı kararı

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı kararı

Son dakika: Muğla Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

Son dakika: Muğla Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

Yıldırım böyle seslendi: Türkiye az geliyor dünyayı da yönetmeye çalışıyor, gaza geldi

Yıldırım böyle seslendi: Türkiye az geliyor dünyayı da yönetmeye çalışıyor, gaza geldi

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

Baraj gölünde kaybolan Evin Çiçek'ten kötü haber

7 yaşındaki Evin'den kötü haber

Mersin'de deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.