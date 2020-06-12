‘’Irkçılara Göz Kırpıyor” Eleştirilerine Yanıt

ABD Başkanı Donald Trump’ın salgın sonrası yapacağı ilk seçim mitingini ABD’de köleliğin sonlandırıldığı tarihin yıl dönümünde ve bir asır önce siyahların katledildiği yerde yapma kararı tartışma yarattı. Trump, eleştirilere 19 Haziran’da düzenlenecek ilk başkanlık kampanyasının bir ‘kutlama’ olacağı sözleriyle yanıt verdi.
Trump’ın gelecek hafta seçim kampanyasını yeniden başlatmak için seçtiği Oklahoma’nın Tulsa kenti, yüz yıl önce ABD tarihinde siyahlara yönelik en kanlı şiddet olaylarına sahne olmuştu. Siyah Wall Street olarak bilinen Greenwood’da siyahlara ait işletmeler beyaz bir grup tarafından ateşe verilmiş ve çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti.
ABD tarihinin en büyük ırksal şiddet olayı olarak kayıtlara geçen ve Siyah Wall Street katliamı olarak da bilinen olayda tam can kaybı sayısı bilinmiyor. 30 ila 300 kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.
Kızılhaç verilerine göre iki gün boyunca devam eden şiddet olaylarında 1.256 ev yakıldı. Siyahlara ait işletmeler, kiliseler, oteller, bir okul, hastane ve kütüphane hasar gören binalar arasındaydı.
''Kasıtlı değil''
Trump, kampanya mitingini Tulsa’da düzenleme kararını, siyah Amerikalı George Floyd’un geçen ay polis nezaretinde hayatını kaybetmesiyle ülkede ve dünya genelinde ortaya çıkan polis şiddeti ve ırkçılık karşıtı protestoların sürdüğü bir dönemde aldı.
Trump’ın, kampanyasının ilk büyük mitingini, ABD’de 1865’te köleliğin sonlandırıldığı 19 Haziran tarihinde ve siyahlar için büyük bir trajedinin yaşandığı bir yerde yapma kararının ardından farklı bir amaç olduğu yönünde eleştiriler sürüyor. Trump ise Fox televizyon kanalına verdiği röportajda, bu tarihin kasıtlı seçildiği eleştirisini reddetti; “Bunu bir kutlama olarak düşünün” dedi.
Demokrat Senatör Kamala Harris, Perşembe günü Twitter hesabından paylaştığı mesajda Trump’ın kararını, “Bu, sadece beyaz ırkın üstünlüğünü savunanlara göz kırpmak değil; onlar için düzenlenen bir ‘evinize hoş geldiniz’ partisidir” sözleriyle eleştirdi.
Başkan Donald Trump’ın eski iletişim direktörü Anthony Scaramucci ise, köleliğin kaldırılmasının yıldönümünde ABD tarihinin en büyük ırksal şiddet olayının yaşandığı Tulsa’da miting yapmasını nefret dolu bir adım olarak niteledi ve böylece ırkçı destekçilerine göz kırptığını savundu.
Öte yandan Cumhuriyetçi Parti, Trump’ın başkanlık adaylığını 27 Ağustos’ta Florida’nın Jacksonville kentinde kabul edeceğini açıkladı. 60 yıl önce aynı kentte aynı tarihte yaşanan bir başka ırkçı olayda, bir grup beyaz ellerinde balta ve beyzbol sopalarıyla, siyah gençleri kovalamıştı. 27 Ağustos 1960’ta yaşanan olayda siyah gençler, sadece beyazlara veren bir restoranı protesto etmek için öğle yemeği siparişi vermek istemişti. Yaralanan gençler, beyaz saldırganların elinden bir kiliseye sığınarak kurtulmuştu.