HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ‘’Irkçılara Göz Kırpıyor” Eleştirilerine Yanıt

‘’Irkçılara Göz Kırpıyor” Eleştirilerine Yanıt

12.06.2020 18:59 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump’ın salgın arasından sonra ilk seçim mitingini, ABD’de köleliğin kaldırıldığı tarihin yıl dönümünde ve bir asır önce siyahların katledildiği yerde yapma kararı tartışma yarattı. Trump eleştirilere, 19 Haziran’da Tulsa'daki mitingin bir ‘kutlama’ olacağı sözleriyle yanıt verdi

‘’Irkçılara Göz Kırpıyor” Eleştirilerine Yanıt

ABD Başkanı Donald Trump’ın salgın sonrası yapacağı ilk seçim mitingini ABD’de köleliğin sonlandırıldığı tarihin yıl dönümünde ve bir asır önce siyahların katledildiği yerde yapma kararı tartışma yarattı. Trump, eleştirilere 19 Haziran’da düzenlenecek ilk başkanlık kampanyasının bir ‘kutlama’ olacağı sözleriyle yanıt verdi.

Trump’ın gelecek hafta seçim kampanyasını yeniden başlatmak için seçtiği Oklahoma’nın Tulsa kenti, yüz yıl önce ABD tarihinde siyahlara yönelik en kanlı şiddet olaylarına sahne olmuştu. Siyah Wall Street olarak bilinen Greenwood’da siyahlara ait işletmeler beyaz bir grup tarafından ateşe verilmiş ve çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti.

ABD tarihinin en büyük ırksal şiddet olayı olarak kayıtlara geçen ve Siyah Wall Street katliamı olarak da bilinen olayda tam can kaybı sayısı bilinmiyor. 30 ila 300 kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Kızılhaç verilerine göre iki gün boyunca devam eden şiddet olaylarında 1.256 ev yakıldı. Siyahlara ait işletmeler, kiliseler, oteller, bir okul, hastane ve kütüphane hasar gören binalar arasındaydı.

''Kasıtlı değil''

Trump, kampanya mitingini Tulsa’da düzenleme kararını, siyah Amerikalı George Floyd’un geçen ay polis nezaretinde hayatını kaybetmesiyle ülkede ve dünya genelinde ortaya çıkan polis şiddeti ve ırkçılık karşıtı protestoların sürdüğü bir dönemde aldı.

Trump’ın, kampanyasının ilk büyük mitingini, ABD’de 1865’te köleliğin sonlandırıldığı 19 Haziran tarihinde ve siyahlar için büyük bir trajedinin yaşandığı bir yerde yapma kararının ardından farklı bir amaç olduğu yönünde eleştiriler sürüyor. Trump ise Fox televizyon kanalına verdiği röportajda, bu tarihin kasıtlı seçildiği eleştirisini reddetti; “Bunu bir kutlama olarak düşünün” dedi.

Demokrat Senatör Kamala Harris, Perşembe günü Twitter hesabından paylaştığı mesajda Trump’ın kararını, “Bu, sadece beyaz ırkın üstünlüğünü savunanlara göz kırpmak değil; onlar için düzenlenen bir ‘evinize hoş geldiniz’ partisidir” sözleriyle eleştirdi.

Başkan Donald Trump’ın eski iletişim direktörü Anthony Scaramucci ise, köleliğin kaldırılmasının yıldönümünde ABD tarihinin en büyük ırksal şiddet olayının yaşandığı Tulsa’da miting yapmasını nefret dolu bir adım olarak niteledi ve böylece ırkçı destekçilerine göz kırptığını savundu.

Öte yandan Cumhuriyetçi Parti, Trump’ın başkanlık adaylığını 27 Ağustos’ta Florida’nın Jacksonville kentinde kabul edeceğini açıkladı. 60 yıl önce aynı kentte aynı tarihte yaşanan bir başka ırkçı olayda, bir grup beyaz ellerinde balta ve beyzbol sopalarıyla, siyah gençleri kovalamıştı. 27 Ağustos 1960’ta yaşanan olayda siyah gençler, sadece beyazlara veren bir restoranı protesto etmek için öğle yemeği siparişi vermek istemişti. Yaralanan gençler, beyaz saldırganların elinden bir kiliseye sığınarak kurtulmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz
Kıbrıs'ta geçişler kapandı, hasret çeken sınırda buluştuKıbrıs'ta geçişler kapandı, hasret çeken sınırda buluştu
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Bu markalardan uzak durun!

Bu markalardan uzak durun!

Koronavirüs sona mı eriyor? İyi haberler geliyor

Koronavirüs sona mı eriyor? İyi haberler geliyor

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Babacan'dan erken seçim açıklaması! Tarih de verdi

Babacan'dan erken seçim açıklaması! Tarih de verdi

Korkunç olay! Eşini ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

Korkunç olay! Eşini ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

Dünyanın en büyük vajinası için bıçak altına yattı!

Dünyanın en büyük vajinası için bıçak altına yattı!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Hafter sözcüsü itiraf etti: İlerleme durdurulacak dediler

Hafter sözcüsü itiraf etti: İlerleme durdurulacak dediler

Diğer Haberler
İsviçre’de Ren Nehri’nde boğulan Türk’ün cenaze namazı kılındı

Ren Nehri’nde boğulmuştu!

İtalya Başbakanı Conte'nin ifade verdi

İtalya Başbakanı Conte'nin ifade verdi

Kıbrıs'ta geçişler kapandı, hasret çeken sınırda buluştu

Kıbrıs'ta geçişler kapandı, hasret çeken sınırda buluştu

Ruanda katliamı için arşivler açılıyor!

Ruanda katliamı için arşivler açılıyor!

Hafter bu kez yaş tahtaya bastı!

Hafter bu kez yaş tahtaya bastı!

'Ben de enfekte olmak istiyorum' demişti, eşi yakalandı!

'Ben de enfekte olmak istiyorum' demişti, eşi yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.