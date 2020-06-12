‘’Irkçılara Göz Kırpıyor” Eleştirilerine Yanıt

ABD Başkanı Donald Trump’ın salgın sonrası yapacağı ilk seçim mitingini ABD’de köleliğin sonlandırıldığı tarihin yıl dönümünde ve bir asır önce siyahların katledildiği yerde yapma kararı tartışma yarattı. Trump, eleştirilere 19 Haziran’da düzenlenecek ilk başkanlık kampanyasının bir ‘kutlama’ olacağı sözleriyle yanıt verdi.

Trump’ın gelecek hafta seçim kampanyasını yeniden başlatmak için seçtiği Oklahoma’nın Tulsa kenti, yüz yıl önce ABD tarihinde siyahlara yönelik en kanlı şiddet olaylarına sahne olmuştu. Siyah Wall Street olarak bilinen Greenwood’da siyahlara ait işletmeler beyaz bir grup tarafından ateşe verilmiş ve çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti.

ABD tarihinin en büyük ırksal şiddet olayı olarak kayıtlara geçen ve Siyah Wall Street katliamı olarak da bilinen olayda tam can kaybı sayısı bilinmiyor. 30 ila 300 kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Kızılhaç verilerine göre iki gün boyunca devam eden şiddet olaylarında 1.256 ev yakıldı. Siyahlara ait işletmeler, kiliseler, oteller, bir okul, hastane ve kütüphane hasar gören binalar arasındaydı.