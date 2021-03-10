Irkçıların imzalı mektupları endişe yaratıyor

Mektupların açık kimlik ve adreslerini yazan kişiler tarafından da gönderildiğini belirten Müslüman ve Yahudi temsilciler endişeli.Almanya'da Müslüman ve Yahudi kuruluşlarına kimlik ve açık adreslerini gizlemeden ırkçı tehdit veya harakeret mektupları yollayan kişilerin sayılarında artış olduğu belirtildi.

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Aiman Mazyek, "Bugünlerde faillerin daha az çekindiklerine tanık oluyoruz" dedi. Funke Medya Grubu gazetelerine çarşamba günü açıklamalarda bulunan Mazyek, "Birçok kişi nefretini açık ismiyle yazıyor" diyerek, bu kişiler hakkında çoğu zamanda cezai işlem yapılmadığını ifade etti.

Açık kimlik bilgileriyle parantez içerisine alınarak yollanan nefret içerikli mektupların genellikle hukuki çerçeveye sınırda da olsa uygun olarak değerlendirildiğini kaydeden Mazyek, savcılıkların birçok durumda, kuruluşlara yollanan nefret mektupları hakkındaki soruşturmaları durdurduğunu söyledi. Bu durumu, "sinir bozucu" olarak tanımlayan Mazyek, "Ama biz, gözlemlerimize göre, açık kimlik ve adresle bize nefret mektubu yollayan kişilerden kısa bir süre sonra da anonim ölüm tehditlerinin olduğu mektuplar aldık" diye konuştu.