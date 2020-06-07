Irkçılığa Karşı Sokağa Dökülenler İstediklerini Alacak mı?

George Floyd’un ölümünün tetiklediği protestolar Amerikan toplumu açısından birçok gerçeği de bir kez daha su yüzeyine çıkardı. Hak ve adalet isteyen siyah Amerikalılar, seslerini duyurmak için sokağa döküldü, görünen o ki bu kez amaçlarına ulaştılar. Georgetown Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Elif Andaç Jones’a göre, eğer bu noktada taleplerini net bir şekilde ortaya koyabilirlerse, protestolar da amacına ulaşmış olacak. George Floyd’un ölümünün ardından başlayan protestolar, Amerika genelinde birçok kentte şiddet eylemlerine dönüştü. Polis memurunun beyaz, hayatını kaybeden Floyd’unsa siyah olması, başta Afrika kökenli Amerikalılar olmak üzere birçok kişinin bir kez daha sokaklara dökülmesine neden oldu. Barışçı gösterilerle seslerini duyurmaya çalışanların yanı sıra, bu eylemleri yağma ve yıkım için fırsat olarak görenler de oldu. Barışçı başlayan protestolar zaman zaman şiddet olaylarına dönüştü. Beyaz Saray çevresindeki birçok bina da bu olaylarda zarar gördü. Beyaz Saray’a bir blok ötedeki bu otel de olaylardan nasibini almış görünüyor.

Uzmanlara göre, protestocular şikayetleri geçmişte pek çok kez dillendirildi ancak yeterli ilerleme kaydedilemedi. George Floyd’un ölümüyse bu olayları tetikledi. Elif Andaç Jones, ‘‘Amerikan tarihine baktığımız zaman siyahlara, aslında azınlıklara ama özellikle siyahlara yapılan ayrımcılık, eşitsizlik, haksız polis şiddeti, orantısız hapse atma, orantısız ceza verme suç sisteminde, ceza sisteminde yıllardır devam eden çok çok önemli bir sorun. Her tür eşitsizlik, haksızlık yaşandığı zaman sosyal medyada olsun, haberlerde olsun farklı farklı muhitlerde olsun, bu tür ufak çapta ayaklanmalar, haykırışlar oluyordu. Fakat hem son aylarda yaşanan Corona’nın getirmiş olduğu aşırı stres özellikle azınlıkları dengesiz bir şekilde etkilemiş, orantısız bir şekilde etkilemiş olması, çok daha fazla etkilemiş olması bardağı taşıran son damla etkisi yaptı son derece gergin siyasi bir ortamda sanırım bir şekilde artık yeter deme gereğini hissetti insanlar sokağa dökülerek’’ şeklinde konuşuyor. Uzmanlara göre sokakları kaplayan protestolar, aslında bir yardım çağrısı. Yıllardır seslerini duyuramadığına inanan öfkeli halk için George Floyd’un ölümü bardağı taşıran son damla oldu. Yine uzmanlara göre yaşanan son olaylarla dikkati çekmeyi başardılar artık yapmaları gereken somut talepler ortaya koymak.