"Irkçılığa neden olacak siyasi dilden kaçınılmalı"

Birleşmiş Milletler'in (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, siyasette kullanılan dile ilişkin, "Herkese ırkçı davranışlar için alan oluşturacak siyasi dilden kaçınmaları çağrısını yapıyorum." dedi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalya ziyaretinin ardından bir basın toplantısı düzenleyen Grandi, siyasetçilere ırkçılığı kışkırtıcı bir dil kullanmaktan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Grandi, "Herkese ırkçı davranışlar için alan oluşturacak siyasi dilden kaçınmaları çağrısını yapıyorum. Kimseyi suçlamıyorum ama siyasi dil çok saldırgan bir hal aldı, sadece İtalya'da da değil. Bu durum, toplumun gerginlikleri göçmen ve sığınmacılar üzerine aktarması için bir gizli yatkınlık oluşturabilir." diye konuştu.

- "Libya geri dönüş için güvenli değil"

Akdeniz'de kurtarılan göçmenlerin Libya'ya dönmemesi gerektiğini de vurgulayan Grandi, Libya'nın güvenli olmadığını bildirdi.

Grandi, "Libya geri dönüşler için güvenli bir ülke değil. İnsanlar birçok toplama kampında berbat koşullar altındalar. Ben o kadar perişan ve acımasız şartları nadiren gördüm." ifadelerini kullandı.