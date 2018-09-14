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"Irkçılığa neden olacak siyasi dilden kaçınılmalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 17:58 | Son Güncelleme

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi: - "Herkese ırkçı davranışlar için alan oluşturacak siyasi dilden kaçınmaları çağrısını yapıyorum" - "Kimseyi suçlamıyorum ama siyasi dil çok saldırgan bir hal aldı, sadece İtalya'da da değil. Bu durum, toplumun gerginlikleri göçmen ve sığınmacılar üzerine aktarması için bir gizli yatkınlık oluşturabilir" - "Libya geri dönüşler için güvenli bir ülke değil. İnsanlar birçok toplama kampında berbat koşullar altındalar. Ben o kadar perişan ve acımasız şartları nadiren gördüm"

Birleşmiş Milletler'in (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, siyasette kullanılan dile ilişkin, "Herkese ırkçı davranışlar için alan oluşturacak siyasi dilden kaçınmaları çağrısını yapıyorum." dedi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalya ziyaretinin ardından bir basın toplantısı düzenleyen Grandi, siyasetçilere ırkçılığı kışkırtıcı bir dil kullanmaktan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Grandi, "Herkese ırkçı davranışlar için alan oluşturacak siyasi dilden kaçınmaları çağrısını yapıyorum. Kimseyi suçlamıyorum ama siyasi dil çok saldırgan bir hal aldı, sadece İtalya'da da değil. Bu durum, toplumun gerginlikleri göçmen ve sığınmacılar üzerine aktarması için bir gizli yatkınlık oluşturabilir." diye konuştu.

- "Libya geri dönüş için güvenli değil"

Akdeniz'de kurtarılan göçmenlerin Libya'ya dönmemesi gerektiğini de vurgulayan Grandi, Libya'nın güvenli olmadığını bildirdi.

Grandi, "Libya geri dönüşler için güvenli bir ülke değil. İnsanlar birçok toplama kampında berbat koşullar altındalar. Ben o kadar perişan ve acımasız şartları nadiren gördüm." ifadelerini kullandı.

Avrupa dayanışmasının da kendisini göstermediğini anlatan Grandi, Avrupa'da ortak bir karaya çıkma mekanizması bulunması gerektiğini kaydetti.

Grandi, ancak bu şekilde Diciotti (İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığına ait Diciotti gemisinin kurtardığı göçmenlere 10 gün boyunca karaya çıkma izni verilmemesi) krizlerin önlenebileceğine işaret etti.

Filippo Grandi, İtalya'ya yaptığı ziyaret sırasında Başbakan Giuseppe Conte ve Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ile görüştü.

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