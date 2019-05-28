"Irkçılık Almanya'nın önemli gündem maddelerindendir"

MUHAMMET EMİN AVUNDUKLUOĞLU - AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, ırkçılığın geçmişte olduğu gibi bugün de Almanya'nın en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu belirterek, "Özellikle Solingen ve Mölln facialarından ders çıkartılarak kurumsal ırkçılıkla mücadele edilseydi, NSU cinayetleri engellenebilecekti." dedi.

Yeneroğlu, 29 Mayıs 1993 tarihinde gerçekleşen ve Genç ailesinden 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan Solingen Faciası'nın 26. yıldönümünde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yeneroğlu, Genç ailesinin evinin ırkçı bir saldırı sonucu kundaklandığını ve çıkan yangında Gürsün İnce (28), Hatice Genç (19), Gülistan Öztürk (12), Hülya Genç (9) ve Saime Genç'in (5) hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Olayın, Almanya'da ırkçı zihniyetin sebep olabileceği faciaları gösteren bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Yeneroğlu, Almanya'da yükselen ırkçılıkla mücadelenin o tarihte başlaması gerektiğinin altını çizdi.

Yeneroğlu, Almanya'nın, Solingen'den 18 yıl sonra bir başka felaketin kendini göstermesiyle sarsıldığını anlatarak, "2000-2006 yılları arasında sekiz Türk ve bir Yunan vatandaşı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) isimli ırkçı terör örgütünün cinayetine kurban gitmişti. Fakat emniyet ve istihbarat birimleri ırkçı motivasyonlu cinayetlerin üzerine gitmemiş, açık belirtileri göz ardı etmişti. Bilinen son cinayetten beş yıl sonra örgüt kendini 2011 yılında açığa çıkarmıştı." diye konuştu.