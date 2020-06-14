Irkçılık: Avrupa da masum değil

Değişim çağrısı sesleri ise her geçen gün daha da yükseliyor.Avrupa Komisyonu üyesi Margaritis Schinas, Avrupa’daki ırkçılık konusunda sorumluluk üstleniyor. "Bu konuda ABD kadar çok problemimiz yok, bizim sosyal sistemimiz daha iyi" diyen Schinas, eşit fırsatlar yaratma konusunda Avrupa’nın gidilecek uzun bir yolu olduğunu "ilgilenmemiz gereken çok konu var" sözleriyle kabul ediyor. Fransa’nın illüzyonu Hukuk öğrencisi Kesiah Etame Yescot, Paris’teki günlük hayatının üzücü taraflarından bahsediyor. Hâlâ üstesinden gelinemeyen bir konunun iş arama sürecinde uygulanan ayrımcılık olduğunu dile getiren Yescot birçok hukuk firmasının, yaptığı stajyerlik başvurusunu pozisyonun çoktan kapandığını söyleyerek reddettiğini söylüyor. "Bizi kabul ettiklerine inanmamızı istiyorlar. Ancak burada ikiyüzlülük var. ABD’deki gibi açık bir ırkçılık değil, daha gizli. Gündelik olaylarda karşınıza çıkıyor; mesela iş ararken ya da sokakta hiçbir neden yokken durdurulduğunuzda." Yescot, geçen hafta sonu binlerce Fransız ile birlikte ırkçılık ve ayrımcılığa karşı sokaklardaydı. Fransa’daki polis şiddeti 2016’da Adama Traore’nin ölümüne neden olmuştu.

Problem sadece polisin sert muamelesi değil. "Irksal profilleme" yani yasaların ve düzenin ırk temelinde farklı uygulanması, Fransa banliyölerinde günlük hayatın bir parçası. Avrupa Konseyi’nin düzenlediği, 5 bin Afrika ve Arap kökenli genç erkeğin katıldığı bir anket çalışması, katılımcıların polis tarafından diğer Fransızlara oranla 20 kat daha sık durdurulduğunu gösteriyor. Fransa’daki kitlesel protestoların bir kazanımı, İçişleri Bakanı Christophe Castaner’in gözaltına alma esnasında, polisin gözaltına alınan kişinin boynuna müdahale etmesini yasaklaması oldu. Castaner, polisin genelinin ırkçı olduğunu reddetse de bazı polis memurlarının “ırkçı” olduğunu kabul ediyor. Sömürgeci yönetim ve soykırım Protestolar Avrupa’nın başkenti olarak görülen Brüksel’de de devam ediyor. Brända Auchimba, günlük ayrımcılıktan ve polisin her köşede Arap ve Afrika kökenli gençleri durdurmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. Belçika Kralı 2. Leopold’un (1835 -1909) heykellerinin kaldırılmasını talep eden Auchimba, "Umarım insanlar bu heykelleri gördüğümüzde ne hissettiğimizi anlar" diyor.

Belçika’nın Kongo’daki sömürge yönetimi, ülke tarihinin gizli sayfalarından. Bu dönemde yaşanan sömürü ve soykırım ancak 1998’de tarihçi Adam Hochschild sayesinde ulusal hafızaya alındı. 2. Leopold rejiminin sömürgeci yönetimi yaklaşık 10 milyon insanın ölümüne neden oldu. Ülke tarihinin bu dönemi günümüzde hâlâ Belçika’da okutulan ders kitaplarında görmezden geliniyor. İngiltere’de kültür savaşları Londra’da Belediye Başkanı da heykelleri indiren protestocuları destekliyor. Köle taciri Robert Milligan’ın Doğu Londra’daki heykelini kaldırtan İşçi Partisi üyesi Pakistan kökenli Sadiq Khan "Zenginliğimizin bir kısmının köle ticaretinden geliyor olması acı bir gerçek, ancak bunu kent meydanlarında kutlamamıza gerek yok" diyor. Muhafazakar Parti’den yine Pakistan kökenli Priti Patel ise bu tür protestolara karşı olduğunu belirtiyor. Patel, köle taciri Edward Colston’ın heykelini Bristol’da söküp nehre atan protestocular hakkında bu "utanç verici eylemleri" nedeniyle hukuki işlem başlatılması gerektiği görüşünde.

Londra’da parlamento meydanındaki protestoculardan biri "İngiltere masum değil, hükümet ve polisten siyahların hayatıyla ilgili asla hesap sorulmadı" diyor. Bir diğer protestocu ise, bu kolektif yas ve eğilimin var olan durumu değiştirmenin anahtarı olabileceği görüşünde. George Floyd ile dayanışma, İngiltere’deki gündelik hayatta karşılaşılan ırkçılığa, polis şiddetine ve ayrımcılığa yönelik oluşan öfkenin gün yüzüne çıkmasına neden oldu. İngiltere’de yaşanan “Windrush Skandalı” bu anlamda önemli bir örnek teşkil ediyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan işçi açığını kapatmak üzere eski İngiliz kolonisi ülkelerden gelen göçmenler, 2018’de gerekli belgelerinin olmadığı gerekçesiyle sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış, skandal olayın basına yansımasının ardından büyük tepkiye neden olmuştu. "Sorun azınlıklarla nasıl ilişki kurulduğunda" Londra’dan Kriminolog Ben Bowling, Avrupa’da kolluk kuvvetlerinin içinde bireysel ve kurumsal ırkçılığın çok yaygın olduğunu ifade ediyor, fakat ABD’de her yıl 1000 kişinin ölümüne sebep olan polis şiddetinin daha aşırı boyutlarda olduğunun altını çiziyor.