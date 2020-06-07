Irkçılık Karşıtı Protestolar Dünya Geneline Yayıldı

Amerikalı polis memuru Derek Chauvin'in siyah Amerikalı George Floyd'u gözaltına alırken öldürmesinin ardından ABD'de başlayan protestolar dünya genelinde de birçok ülkede yankı buldu. Cumartesi günü, Avrupa ve Asya'da da birçok ülkede binlerce kişi ırkçılığa ve polis şiddetine karşı protesto düzenlemek için sokaklardaydı.

ABD'de başkent Washington'da, şu ana kadarki Floyd gösterilerinin en büyüğü düzenlenirken, Avrupa'da da özellikle İngiltere, Fransa ve Almanya'daki gösteriler dikkat çekti.

İngiltere

İngiltere'de protestocular Londra'da, Parlamento Meydanı'nda toplanarak "Siyahların hayatları önemlidir" anlamına gelen "Black lives matter" sloganını attı, ırkçılığa ve polis şiddetine karşı tepkilerini dile getirdi. İngiliz yetkililerin, bu tür toplu gösterilerin süregelen Corona virüsü salgını açısından büyük risk yarattığı yönündeki uyarılarına rağmen Londra'daki gösterilere katılım yüksek oldu.

Londra’daki gösteriler, Başbakan Boris Johnson’ın konutunun önünde küçük bir grup protestocunun polisle çatışması haricinde büyük oranda barışçı bir şekilde seyretti.