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Irkçılık karşıtı şarkıya üç Grammy

11.02.2019 10:33 | Son Güncelleme

Grammy Ödülleri Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Rap sanatçısı Childish Gambino ırkçılık ve silahlı şiddet karşıtı "This is America" adlı şarkısıyla üç dalda ödüle layık görüldü.61'inci Grammy Müzik Ödülleri ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Yılın Kaydı ve Yılın Şarkısı ödüllerini Childish Gambino'nun ABD'de tartışma yaratan "This is America" adlı parçası kazandı. Childish Gambino adını kullanan Donald Glover'ın İsveçli şarkı yazarı Ludwig Göransson ile birlikte ürettiği şarkı, ABD’deki ırkçılık, silahlı şiddet ve Afroamerikalıların hayatlarındaki çelişkileri konu ediniyor. YouTube üzerinden 500 milyon kez izlenen şarkının müzik klibi de En İyi Müzik Videosu ödülüne layık görüldü.

Yılın Albümü ödülüne ise country şarkıcısı Kacey Musgraves'in Golden Hour adlı albümü layık görüldü. New Rules ile En İyi Yeni Sanatçı Dua Lipa olurken En İyi Rap Albümü ödülünü "Invasion of Privacy" adlı albümüyle Cardi B aldı. En İyi Rock Albümü ödülü "From the Fires" ile Greta Van Fleet'in En İyi Pop Vokal Albümü ödülü ise "Sweetener" ile Ariana Grande'nin oldu. "A Star Is Born" adlı filmde başrol oynayan Bradley Cooper ve Lady Gaga "Shallow” parçasıyla En İyi Pop Çifti Performansı ödülünü kazandı.

CBS televizyonu tarafından canlı yayınlanan ve şarkıcı Alicia Keys’in sunduğu ödül töreninde en büyük sürpriz ise ABD'nin eski first lady'si Michelle Obama'nın sahneye çıkması oldu. Michelle Obama yaptığı konuşmasında "Müzik, kendi öykümü anlatmama her zaman yardımcı oldu. İster country ister rap ya da rock müzikten hoşlanın müzik bize kendimizi anlatma imkânı sağlıyor. Birbirimizi dinlememizi mümkün kılıyor" şeklinde konuştu.

AFP, AP / NS, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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