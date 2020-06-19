Irkçılık karşıtları ABD'de köleciliğin sonunu simgeleyen Juneteenth'i kutlamaya hazırlanıyor

ABD'de iki yüz yıllık köleciliğin resmen son buluşunun kutlandığı gün olan Juneteenth ya da 19 Haziran, bu yıl ırkçılık karşıtı gösteriler ve farkındalığın yükseldiği bir döneme rastladı.

İngilizce'de 19 ve Haziran kelimelerinin birleşmesiyle Juneteenth diye anılmaya başlanan bu gün 1866'dan bu yana kutlanıyor ve ABD'de siyahların hak ve özgürlüklerini savunan hareketler çok uzun zamandır, eyaletlerin çoğunda kutlanan olan bu günün ulusal tatil ilan edilmesi için uğraş veriyor. Ama bu henüz gerçekleşmiş değil.

Bu yıl Juneteenth kutlamaları hem George Floyd'un beyaz bir polis memuru tarafından gözaltına alınırken öldürülmesi sonrasında canlanan ırkçılık karşıtı hareketlenme hem de Başkan Trump'ın tartışmalı bazı kararları nedeniyle daha büyük bir önem kazandı.

Juneteenth nedir?

19 Haziran 1865 ABD'de köleciliğin nihayet son bulduğu gün olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda Kurtuluş Günü ya da Özgürlük Günü adlarıyla da anılıyor.

Başkan Abraham Lincoln aslında ülkede bütün kölelerin özgürleştirildiğini ilan ettiği Özgürlük Bildirgesi'ni iki yıl önce yayınlamıştı. Ama bunun bütün Amerikalıların gerçekliği haline gelebilmesi için iç savaşın son bulmasını beklemek gerekti.