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Irkçılık korkusu Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılımı arttırdı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.05.2019 23:15 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu seçimlerinin Almanya ayağında resmi olmayan sonuçlara göre, Hristiyan Birlik Partileri CDU/CSU yüzde 27,5 oy alırken Yeşiller Partisinin yüzde 20,8’e yükseldi.

Avrupa Parlamentosu seçimlerinin Almanya ayağında resmi olmayan sonuçlara göre, Hristiyan Birlik Partileri CDU/CSU yüzde 27,5 oy alırken Yeşiller Partisinin yüzde 20,8’e yükseldi. Aşırı sağ partilerin oyunu arttırmasından endişelenen Almanlar sandıklara gidince katılım oranı 10 puan arttı.
Avrupa Parlamentosuna en çok vekil gönderen Almanya’da resmi olmayan ilk sonuçlara göre Hristiyan Birlik Partileri CDU/CSU yüzde 27,5 oranında oy alarak önde tamamladı. Yeşiller Partisi yüzde 20,8 oranında oy alırken, Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyların yüzde 16,6’sını elde etti. 64 milyon 800 seçmenin olduğu ülkede 2014’te yüzde 48 olan katılım oranı yüzde 59’a kadar çıktı.

İktidar oy kaybetti
Bir önceki seçimlere nazaran Hristiyan Birlik Partileri CDU/CSU 8 puan oy kaybederken, Yeşiller Partisi yüzde 10,7’den yüzde 20,8’e yükseldi. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) oyunu yüzde 7’den yüzde 10,8’e çıkardı. Sols Parti 1,9 oranında puan kaybederek yüzde 5,5 oy aldı.

Almanya’da 1,4 milyon Türk sandık başında
Almanya’da yaklaşık bir milyon 400 bin Türkiye kökenli Alman vatandaşı seçmen bulunuyor. Almanya’da Türk kökenlilerin kurduğu Yenilik ve Adalet Birliği Partisi (BIG) Genel Başkanı Haluk Yıldız, bugünkü seçimlerde Türklerden gelecek 150 bin oyun, bir kişiyi AP’ye taşıyacağını belirtti. BIG Partisinin Almanya genelinde 38 adayı bulunuyor. Bir kişinin Avrupa Parlamentosuna (AP) seçilebilmesi içinse en az 150 bin oy gerekiyor.
Avrupa Parlamentosu’nda 751 vekili seçmek ve Avrupa’nın gelecekteki politikalarını belirlemek için 21 üye ülkenin vatandaşları 23 Mayıs’tan itibaren oy kullanıyor.

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