Irkçılık soruşturması: Almanya'daki saldırganın bağlantıları inceleniyor

Saldırının gerçekleştiği Hanau'nun yanı sıra çok sayıda kentte, yaşamını yitirenler için Perşembe akşamı anmalar düzenlendi.

"Irkçılık bir zehirdir, nefret zehirdir ve toplumda bu zehir var, birçok suçun sorumlusu da bu zehirdir."

"Saldırının perde arkasını netleştirmek için her şey yapılıyor. Vatandaşlarımızı kökenlerine ve dinlerine göre ayırt etmiyoruz.

Angela Merkel Perşembe günkü konuşmasında 43 yaşındaki zanlının ırkçı motivasyonla hareket ettiğini gösteren çok sayıda işaret olduğunu söylemişti:

Frank, zanlının komplo teorilerinden de etkilenmiş olduğunu belirtti.

Savcı Peter Frank, zanlının internetteki paylaşımlarının "son derece ırkçı bir zihin yapısına sahip olduğunu" gösterdiğini söyledi.

Çarşamba gecesi düzenlenen saldırının zanlısı olan Tobias R., göçmen kökenli dokuz kişiyi öldürmüştü. Hayatını kaybedenlerden beşinin Türkiye vatandaşı olduğu açıklanmıştı.

Analiz: BBC Güvenlik Muhabiri Frank Gardner

Nazi selamları, yasaklı gamalı haçlar ve hatta Nazi marşı Horst Wessel'in çalınması son dönemde Alman aşırı sağında bir anda büyüyen ve Almanya'nın durdurmakta başarısız olduğu radikal dalgayı gözler önüne seriyor.

Problem özellikle de ülkenin doğusunda, eski Doğu Almanya sınırları içinde bariz fakat diğer bölgelerde de görülüyor.

Almanya'nın doğusunda işsizlik ülkenin geri kalanından daha yüksek ve son dönemde göçmenlerin sayılarının artmasının ardından kaldıkları bazı hosteller ateşe verildi.

2015'te Almanya sınırlarını açarak Orta Doğu'dan yaklaşık 1,5 milyon sığınmacıyı ülkesine kabul etmişti. Bu kişilerin karıştığı olayların sayısı çok küçük olsa da aşırı sağcılar bunu kullanarak etnik gerilimi artırmaya ve daha fazla genci kendi saflarına katmaya çalışıyor.

Savcı ne dedi?

Frank saldırıda altı kişinin de yaralandığını, bir kişinin kritik durumda olduğunu açıkladı.

Olaydan kısa süre sonra zanlı ve 72 yaşındaki annesi evlerinde kurşun yarasıyla ölmüş bir şekilde bulundu. Silah da zanlının yanındaydı.

Frank, soruşturma kapsamında zanlının Almanya ve diğer ülkelerdeki olası bağlantılarını araştırdıklarını söyledi ve ekledi: