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"Irkçılık ve İslam karşıtlığı sorununu birlikte çözebiliriz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 13:57 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Norveç'teki camiye yapılan saldırı bizi derinden üzdü ve endişelendirdi. Başbakan Erna Solberg'e dünyada yükselen ırkçı ve İslam karşıtı akımlara verdiği samimi ve cesur mesaj için teşekkür ediyorum"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç Başbakanı Erna Solberg'e, Norveç'teki camiye yönelik terör saldırısının ardından dünyada yükselen ırkçı ve İslam karşıtı akımlara verdiği samimi ve cesur mesajlar için teşekkür etti.

Çavuşoğlu, Norveç'in Barum şehrinde Afganlara ait El-Nur İslam Merkezi Camisi'ne cumartesi düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin Twitter'dan değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, mesajında "Norveç'teki camiye yapılan saldırı bizi derinden üzdü ve endişelendirdi. Başbakan Erna Solberg'e dünyada yükselen ırkçı ve İslam karşıtı akımlara verdiği samimi ve cesur mesaj için teşekkür ediyorum. Bu sorunu ancak birlikte mücadele ederek çözebiliriz." ifadelerini kullandı.

Norveç Başbakanı Solberg saldırıyı kınarken, nefret ve İslam karşıtı tutumlarla mücadele edilmesi gerektiğini dile getirmişti.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Norveç Başbakanı Erna Solberg Twitter

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