Irlamaz Çayı'na uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kontrolden çıkıp, suyu kurumuş Irlamaz Çayı'na düşen otomobilin sürücüsü Mahsum Karataş (38), yaralandı. İtfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan Karataş, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında, Turgutlu- Manisa eski kara yolunda meydana geldi. Turgutlu'dan Manisa yönüne giden Mahsum Karataş'ın kullandığı 45 Z 5005 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, 5 metreden, yol kenarındaki suyu kurumuş Irlamaz Çayı'na düştü. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Karataş, itfaiye görevlileri ve çevredekilerin yardımıyla araçtan yaralı çıkarıldı. Sağlık görevlilerince ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mahsum Karataş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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